Πέθανε ο Τζον Μακέιν: Το συγκινητικό «αντίο» του Τζέφρι Πάιατ στο Twitter

«Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις από την επαγγελματική αβρότητα και σοφία που μοιράστηκε ο Γερουσιαστής Μακέιν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά μια που θα μου μείνει αξέχαστη είναι η ημέρα που τον σύστησα σε αυτούς τους δύο άλλους θρύλους (σ.σ. τον πρώην ηγέτη της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία, Βιτάλι Κλίτσκο και τον τραγουδιστή Σβιάτοσλαβ Βάκαρτσουκ)», έγραψε στο Twitter ο κ. Πάιατ αποχαιρετώντας τον Ρεπουμπλικάνο πολιτικό και πρώην υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ.

I have so many memories of the professional courtesies & wisdom Senator McCain has shared through my career, but one I’ll treasure is the day I introduced him to these two other legends. May we all live up to the values he personified. My deepest condolences to the McCain family. pic.twitter.com/djGi1spuF4