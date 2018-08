Μυστήριο στο Τέξας: Ημίγυμνη γυναίκα χτυπά τα κουδούνια μέσα στη νύχτα (pics)

Πρόκειται για άτομο ψυχικά διαταραγμένο, για ένα είδος κακόγουστης πλάκας ή για ένα ακόμη παιχνίδι - πρόκληση;

Όπως και να ΄χει, η αστυνομία στο Τέξας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό μιας γυναίκας, η οποία, φορώντας μόνο μια μπλούζα, χτυπά τα κουδούνια των σπιτιών αργά τη νύχτα.

Αρχικώς οι κάτοικοι του Montgomery County πίστευαν πως πρόκειται για παρέα εφήβων.

Μία κάμερα ωστόσο «συνέλαβε» το δράστη να πλησιάζει την πόρτα ενός σπιτιού, να χτυπά το κουδούνι και να εξαφανίζεται στο σκοτάδι.

Ένα από τα «θύματα» της μυστηριώδους γυναίκας κατήγγειλε στην αστυνομία το περιστατικό, το οποίο επαναλήφθηκε για αρκετές νύχτες.

Σύμφωνα μάλιστα με την αναφορά της αστυνομίας, αρκετοί ακόμη από τους κατοίκους της περιοχής, σε διάφορους δρόμους, έχουν παραπονεθεί για ενοχλήσεις που δέχονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αστυνομία έχει καλέσει οποιονδήποτε μπορεί να έχει πληροφορίες, τόσο με αφίσες στους δρόμους, όσο και με ενημερώσεις στο διαδίκτυο, να απευθυνθεί στις Αρχές.

The @MCTXSheriff is investigating the suspicious incident that occurred in Montgomery, TX. Please share this post so it can be monitored by law enforcement.

If you have any info regarding this or if you know the woman or if yoy are the woman in the pictures please contact us. pic.twitter.com/sqwUF1Ls4u