Εξκάλιμπερ αλά... Σουηδικά; 8χρονη βρήκε σπαθί 1.500 ετών σε λίμνη! (vid)

Η 8χρονη από τη Σουηδία, Saga Vanecek βρήκε το καλοδιατηρημένο σπαθί στη λίμνη Vidostern ενώ βρισκόταν στην εξοχική κατοικία της οικογένειάς της στην κομητεία Jonkoping.

Το σπαθί είχε αρχικά αναφερθεί ότι ήταν 1.000 ετών, αλλά εμπειρογνώμονες στο τοπικό μουσείο πιστεύουν τώρα ότι μπορεί να κατασκευάστηκε πριν από 1.500 χρόνια, όπως μεταδίδει το BBC.

«Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να βρίσκεις ένα σπαθί στη λίμνη», δήλωσε ο Mikael Nordstrom από το τοπικό μουσείο της κομητείας Jonkoping. Το επίπεδο του νερού ήταν εξαιρετικά χαμηλό εκείνη την εποχή, εξαιτίας της ξηρασίας, κάτι που πιθανόν εξηγεί γιατί η μικρή Saga βρήκε το αρχαίο όπλο.

«Ένιωσα κάτι στο νερό και το σήκωσα, έπειτα υπήρξε μια λαβή και πήγα να πω στον πατέρα μου ότι έμοιαζε με ένα σπαθί», διηγήθηκε η Saga σε σουηδικό ραδιόφωνο.

