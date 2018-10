Έγινε το «χατίρι» του Τραμπ: Ο Μπρετ Κάβανο διορίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Ο διορισμός του Μπρετ Κάβανο επικυρώθηκε με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Είναι η μικρότερη πλειοψηφία που έχει καταγραφεί στην επικύρωση διορισμού δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα.

Ο Μπρετ Κάβανο, 53 ετών, θα διατηρήσει, ίσως, επί δεκαετίες την έδρα του στο Ανώτατο Δικαστήριο, που πλέον απαρτίζεται από 5 συντηρητικούς και 4 φιλελεύθερους δικαστές.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!