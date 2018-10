Τραγωδία στο Μαρόκο: Εκτροχιάστηκε τρένο με δεκάδες επιβάτες – Τουλάχιστον έξι νεκροί (pics+vid)

«Ο εκτροχιασμός προκάλεσε έξι θανάτους, σύμφωνα με τον τρέχοντα απολογισμό, και 86 τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο Μοχάμεντ Ραμπί Ραχίλ, γενικός διευθυντής της εταιρίας σιδηροδρόμων ONCF, ο οποίος μετέβη επί τόπου.

«Ξεκίνησε έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτιών του δυστυχήματος», πρόσθεσε, σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εικόνες του δυστυχήματος, που σημειώθηκε γύρω στις 13:00 ώρα Ελλάδας, περίπου 20 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας Ραμπάτ, στο ύψος της κοινότητας Σιντί Μπουκναντέλ, κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι πολύ επικριτικά εναντίον της ONCF, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι εικόνες δείχνουν πολλά βαγόνια εκτροχιασμένα κοντά σε μια γέφυρα στους αγρούς, ενώ η μηχανή είναι πλήρως κατεστραμμένη. Ο οδηγός της αμαξοστοιχίας είναι νεκρός, σύμφωνα με πολλά τοπικά ΜΜΕ.

Ο βασιλιάς της χώρας αποφάσισε να αναλάβει τα έξοδα της κηδείας των θυμάτων και οι τραυματίες θα διακομιστούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Ραμπάτ με βασιλικές οδηγίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του βασιλιά.

