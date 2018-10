Βρέθηκε διαμελισμένο το σώμα του Κασόγκι (Vid)

Κατά άλλες πληροφορίες, το πτώμα του δολοφονημένου δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι βρέθηκε σε ένα πηγάδι στην κατοικία του γενικού προξένου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

"Jamal Khashoggi's body parts have been discovered" - Sources have told @AlexCrawfordSky "grisly details" about how Jamal Khashoggi's body parts were discovered.



For more, head here: https://t.co/bX5HYfFlbo pic.twitter.com/IsYFOgB7fM