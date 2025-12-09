Τενερίφη: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από κύμα σε φυσική πισίνα - Βίντεο

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (7/12) και ένα ακόμη παραμένει αγνοούμενο, έπειτα από ισχυρό κύμα που παρέσυρε λουόμενους σε μια δημοφιλή φυσική πισίνα με θαλασσινό νερό κατά μήκος της ακτής της Τενερίφης.

Σύμφωνα με το CBS News, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν τρία πτώματα την Κυριακή: μια 35χρονη γυναίκα, έναν 55χρονο άνδρα και έναν ακόμη άνδρα, για τον οποίο δεν δόθηκαν λεπτομέρειες. Μία άλλη γυναίκα κατέληξε την επόμενη μέρα, παρά την προσπάθεια ανάνηψής της και τη μεταφορά της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η φυσική πισίνα βρίσκεται στην Isla Cangrejo, στην περιοχή Los Gigantes της Τενερίφης, και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους επισκέπτες. Περιβάλλεται από ηφαιστειακά πετρώματα στη μία πλευρά και τσιμέντο στην άλλη, με το νερό να φτάνει σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας. Αυτό την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη, καθώς τα μεγάλα κύματα μπορούν να υπερβούν εύκολα το τσιμεντένιο φράγμα.

Four dead and one missing after a powerful wave swept a group of swimmers out to sea from a popular seawater pool on Tenerife’s rocky western coast, according to Spanish authorities.pic.twitter.com/qMu9NjChOF — Volcaholic ? (@volcaholic1) December 9, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι είχε εκδοθεί προειδοποίηση για άγρια θάλασσα τη στιγμή του δυστυχήματος και ότι η πισίνα ήταν κλειστή για το κοινό από τις 3 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, μάρτυρες ανέφεραν στην El País ότι δύο ισχυρά κύματα παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους. «Ήμασταν πολύ μακριά και ακόμα και τότε, τα κύματα μας έφτασαν. Κοίταξα πίσω και η πισίνα από γεμάτη έγινε άδεια», είπε ένας από αυτούς.

Κάτοικοι της περιοχής τόνισαν ότι οι λουόμενοι αγνόησαν τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις περιφράξεις που είχαν τοποθετηθεί για την ασφάλειά τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, είναι πολύ δύσκολο για όποιον παρασυρθεί στη θάλασσα να βρει στήριγμα στα ολισθηρά βράχια κάτω από την πισίνα. Ένας κάτοικος σχολίασε: «Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πόσο επικίνδυνη είναι η θάλασσα εδώ. Υπάρχουν βράχια από κάτω στα οποία πέφτουν και δεν μπορούν να σηκωθούν».

Ο Emilio Navarro, δήμαρχος του Santiago Del Teide, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ενημέρωσε ότι οι ομάδες διάσωσης συνέχισαν τη Δευτέρα τις έρευνες για τον αγνοούμενο. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να ενημερώνουν και να προστατεύουν τους λουόμενους, προτρέποντάς τους να σεβαστούν τις πινακίδες ασφαλείας. «Είναι για την προστασία όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.