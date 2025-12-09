Χανιά: Παραμένουν για δεύτερη νύχτα στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» οι κτηνοτρόφοι

Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι των Χανίων που παραμένουν για δεύτερη νύχτα στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» ζητώντας υπουργικές δεσμεύσεις για άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και σε μετά από συνεννόηση με τους συναδέλφους τους στο Ηράκλειο θα αποφασίσουν για το μέλλον αλλά και για τη μορφή των επόμενων κινητοποιήσεών τους.

«Η κτηνοτροφία υποφέρει, είμαστε απλήρωτοι» τόνισε ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης:

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν για δεύτερη μέρα στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» κατά την σημερινή τους κινητοποίηση δεν απέκλεισαν το αεροδρόμιο και όλε οι πτήσεις από και προς Χανιά έγιναν κανονικά. Σημειώνεται ότι η διοίκηση του αεροδρόμιο ήταν στο πλευρό τους και τους κέρασε αρκετές φορές νερά από το κυλικείο του αεροσταθμού, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές ζημιές ή βανδαλισμοί.

Οι κτηνοτρόφοι ήταν «άοπλοι», ενώ οι λίγες κατσούνες που έκαναντην εμφάνισή τους ήταν ακουμπισμένες σε τοίχους.

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων βρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής που εξέφρασε την συμπαράστασή του, στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και σε όσους πραγματικά παράγουν αλλά όχι σε αυτούς που εισέπραταν παράνομα

Ο αντιπεριφερειάρχης αμέσως μετά καταδίκασε τα χθεσινά επεισόδια αναφέροντας πως αυτά αμαυρώνουν τον αγώνα τους ενώ εμφανίστηκε σύμφωνος με την επαναφορά της τεχνικής λύσης καθώς το 60% όπως είπε των βοσκότοπων που έβοσκαν οι μπαμπάδες και οι παππούδες τους, δεν είναι επιλέξιμα.

Ο πρόεδρος των κτηνοτροφων Γιάννης Βερυκάκης, μπαίνοντας στον χώρο του αεροσταθμού ζήτησε συγνώμη για τα χθεσινά επεισόδια, σημειώνοντας ότι «έγινε μια στραβή, δεν το θέλαμε» με τον αντιπεριφερειάρχη να απαντά ότι «;έχετε δίκιο αλλά το χάνετε έτσι».

Σημειώνεται ότι στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του μελισσοκομικού συλλόγου, φοιτητές και αληλλέγγυοι πολίτες.

Στα Μεγάλα Χωράφια η Ενωτική Ομοσπονδία

Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Μανούσος Σταυριανουδάκης σε δηλώσεις του τόνισε για τα χθεσινά επεισόδια πως «όσα προβοκάτσια και να κάνουν δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Εμείς ως ενωτική ομοσπονδία πήραμε απόφαση δύο ώρες συμβολικά να κλείσουμε το αεροδρόμιο. Αυτοί άλλαξαν στην πορεία, εμείς ούτε ερωτηθήκαμε ούτε το ψηφίσαμε» τόνισε διαμηνύοντας ότι εμείς συνεχίζουμε το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.

Η δήλωσή του προκάλεσε πάντως την ενόχληση του προέδρου του κτηνοτροφικού συλλόγου, ο οποίος τόνισε πως σε αυτές τις ώρες οι αγρότες πρέπει να μείνουν ενωμένοι.

