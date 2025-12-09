Σπουδαία ανακάλυψη: Ο θάνατος των άστρων και η ζωή στη Γη είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένα

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες της NASA κατάφεραν να ανιχνεύσουν με ακρίβεια χλώριο και κάλιο στα συντρίμμια ενός άστρου, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό σκάφος XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) υπό την ηγεσία της Ιαπωνίας.

Το όργανο Resolve που βρίσκεται στο XRISM, προφέρεται «crism», ανακάλυψε αυτά τα στοιχεία σε ένα υπόλειμμα σουπερνόβα που ονομάζεται Cassiopeia A ή Cas A, για συντομία. Το επεκτεινόμενο νέφος συντριμμιών βρίσκεται περίπου 11.000 έτη φωτός μακριά στον βόρειο αστερισμό Cassiopeia.

«Αυτή η ανακάλυψη βοηθά να κατανοήσουμε πώς ο θάνατος των άστρων και η ζωή στη Γη είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένα», δήλωσε ο Toshiki Sato, αστροφυσικός στο Meiji University στο Τόκιο. «Τα άστρα φαίνεται να λάμπουν ήσυχα στον νυχτερινό ουρανό, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούν ενεργά υλικά που σχηματίζουν πλανήτες και καθιστούν δυνατή τη ζωή όπως την γνωρίζουμε. Τώρα, χάρη στο XRISM, έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πότε και πώς τα άστρα μπορεί να δημιουργούν κρίσιμα, αλλά πιο δύσκολα να εντοπιστούν, στοιχεία».

Ένα άρθρο σχετικά με το αποτέλεσμα δημοσιεύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου στο Nature Astronomy. Ο Sato ηγήθηκε της μελέτης μαζί με τους Kai Matsunaga και Hiroyuki Uchida, και οι δύο από το Πανεπιστήμιο του Κιότο στην Ιαπωνία. Η JAXA (Ιαπωνική Υπηρεσία Εξερεύνησης του Διαστήματος) ηγείται του XRISM σε συνεργασία με τη NASA, με τη συμβολή της ESA (Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία). Η NASA και η JAXA συν-ανέπτυξαν επίσης το όργανο Resolve.

For the first time, scientists have detected chlorine and potassium in the wreckage of a star using data from the Japan-led XRISM spacecraft!



