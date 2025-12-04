Η NASA αποτύπωσε ένα τσουνάμι από το διάστημα – Δείτε εντυπωσιακό timelapse βίντεο

Οι επιστήμονες απέκτησαν την πλέον ολοκληρωμένη εικόνα που είχαν ποτέ για την πορεία ενός τσουνάμι στον Ειρηνικό, χάρη στον δορυφόρο SWOT της NASA. Το κύμα δημιουργήθηκε μετά τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στη ζώνη του Κράι Καμτσάτκα την 29η Ιουλίου, έναν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί από το 1900.

Το SWOT κατάφερε να χαρτογραφήσει το τσουνάμι με υψηλή ανάλυση και σε πλάτος περίπου 120 χιλιομέτρων, επιτρέποντας για πρώτη φορά να φανεί πώς το κύμα άλλαζε μορφή όσο προχωρούσε στον ωκεανό. Οι προηγούμενοι δορυφόροι μπορούσαν να καταγράψουν μόνο μια στενή τομή της επιφάνειας, σύμφωνα με το Seismic Record.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι το τσουνάμι παρουσίασε διασπορά, δηλαδή αλληλεπιδράσεις της κύριας κορυφής με επόμενα κύματα, κάτι που τα υπάρχοντα μοντέλα δεν περιγράφουν πλήρως. Η ομάδα χρησιμοποίησε τα δεδομένα των DART και επανεκτίμησε το μήκος της σεισμικής ρήξης, το οποίο υπολογίστηκε στα 400 χιλιόμετρα, πολύ μεγαλύτερο από τα 300 χιλιόμετρα παλαιότερων μοντέλων.

Ο SWOT εκτοξεύτηκε το 2022 μέσω συνεργασίας της NASA με τη γαλλική CNES και έχει στόχο τη χαρτογράφηση των υδάτων της Γης. Παρότι δεν είχε σχεδιαστεί για καταγραφή τσουνάμι, αυτά τα δεδομένα μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση προβλέψεων και συστημάτων προειδοποίησης.

Δείτε το εντυπωσιακό timelapse βίντεο: