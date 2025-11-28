NASA: Επιστήμονες κατέγραψαν ήχους κεραυνών για πρώτη φορά στον Άρη

Μια ομάδα ερευνητών από τη Γαλλία ανέλυσε 28 ώρες ηχογραφήσεων που πραγματοποιήθηκαν από το όχημα της NASA σε διάστημα δύο αρειανών ετών (ή 1.374 γήινων ημερών)



Αυτή η εικόνα που παρέχει η NASA δείχνει το όχημα Perseverance της NASA να τραβάει μια selfie στον πλανήτη Άρη, η οποία αποτελείται από 62 μεμονωμένες εικόνες στις 23 Ιουλίου 2024.

NASA
Επιστήμονες πιστεύουν ότι κατέγραψαν για πρώτη φορά ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα του Άρη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο κόκκινος πλανήτης είναι ικανός να παράγει κεραυνούς.

Το όχημα Perseverance της NASA, το οποίο προσγειώθηκε στον Άρη το 2021, στάλθηκε για να αναζητήσει σημάδια ένδειξης ζωής και έχει περάσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια εξερευνώντας την περιοχή του κρατήρα Jezero. Εκεί, το SuperCam του οχήματος κατέγραψε ηχητικές και ηλεκτρομαγνητικές ηχογραφήσεις, οι οποίες ονομάστηκαν «μίνι κεραυνοί».

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι νέα όργανα για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών εκκενώσεων και πιο ευαίσθητες κάμερες θα σταλούν στον Άρη για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα.

Η ανάλυση των ευρημάτων

Μια ομάδα ερευνητών από τη Γαλλία ανέλυσε 28 ώρες ηχογραφήσεων που πραγματοποιήθηκαν από το όχημα της NASA σε διάστημα δύο αρειανών ετών (ή 1.374 γήινων ημερών). Οι ίδιοι διαπίστωσαν ότι οι ηλεκτρικές εκκενώσεις συνδέονταν συνήθως με «ανεμοστρόβιλους σκόνης», οι οποίοι σχηματίζονται από τον θερμό αέρα που ανεβαίνει από το έδαφος και στην συνέχεια οι εσωτερικές κινήσεις τους μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Ο κύριος συγγραφέας της έρευνας, Dr. Baptiste Chide, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Αυτές οι εκκενώσεις αποτελούν μια σημαντική ανακάλυψη, με άμεσες επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική χημεία, το κλίμα, την κατοικησιμότητα του Άρη και το μέλλον της ρομποτικής και ανθρώπινης εξερεύνησης».

Αυτός και άλλοι επιστήμονες του Ινστιτούτου Έρευνας Αστροφυσικής και Πλανητολογίας στη Γαλλία πιστεύουν ότι ο Άρης προστίθεται πλέον στη λίστα των πλανητών με γνωστή ατμοσφαιρική ηλεκτρική δραστηριότητα, μαζί με τη Γη, τον Κρόνο και τον Δία.

Ο φυσικός Dr. Daniel Pritchard έγραψε στο επιστημονικό περιοδικό Nature ότι, ακόμη και αν οι καταγραφές «παρέχουν πειστικές ενδείξεις για εκκενώσεις που προκαλούνται από ανεμοστρόβιλους σκόνης», επειδή οι εκκενώσεις ακούστηκαν μόνο και δεν παρατηρήθηκαν, «αναπόφευκτα θα παραμείνουν κάποιες αμφιβολίες ως προς το αν πρόκειται πραγματικά για κεραυνούς στον Άρη».

«Δεδομένης της ιστορίας αυτού του πεδίου, η συζήτηση πιθανότατα θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα», κατέληξε.

Σήμερα, ο Άρης είναι μια κρύα και άγονη έρημος. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι πριν από δισεκατομμύρια χρόνια είχε πυκνή ατμόσφαιρα και νερό, γεγονός που τον καθιστά ένα πολλά υποσχόμενο μέρος για την αναζήτηση αρχαίας ζωής.



