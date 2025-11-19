Ένας βράχος στον Άρη που δεν «ανήκει εκεί» - Μπερδεμένοι οι επιστήμονες της NASA

Η επιφάνεια του πλανήτη Άρη συνεχίζει να αποκαλύπτει συναρπαστικά μυστικά, μόνο που ένα τελευταίο εύρημα μπέρδεψε τους επιστήμονες της NASA, καθώς «δεν ανήκει εκεί».

Το ρόβερ Perseverance βρήκε έναν παράξενο βράχο κοντά στο χείλος του κρατήρα Jezero πλάτους 45 χιλιομέτρων, ο οποίος οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κάποτε θα μπορούσε να φιλοξενούσε ζωή.

Ο βράχος, ο οποίος έχει ονομαστεί Phippsaksla, έχει διάμετρο 80 εκατοστά και αρχικά ξεχώριζε λόγω της «ανάγλυφης» εμφάνισής του.

Τώρα, οι ειδικοί λένε ότι πιθανότατα προήλθε από κάποιο άλλο σημείο του ηλιακού συστήματος.

Το Perseverance από το 2021 εξερευνά τη γεωλογία του βόρειου κρατήρα Jezero, που συγκεντρώνει το επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς πιστεύεται ότι μπορεί κάποτε να ήταν γεμάτος με νερό.

Ωστόσο η εύρεση ενός μετεωρίτη στην επιφάνεια του κρατήρα του Άρη δεν είναι απροσδόκητη, αλλά η υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα είναι πολύ πιο σπάνια.

Η συντριπτική πλεονότητα των μετεωριτών που πέφτουν στον Άρη είναι βραχώδεις, ενώ μόνο περίπου ένας στους 20 είναι πλούσιος σε σίδηρο και νικέλιο.

Αυτοί οι μεταλλικοί μετεωρίτες συνήθως σφυρηλατούνται στις καρδιές μεγάλων αστεροειδών, καθώς τα βαρέα ορυκτά βυθίστηκαν στο κέντρο των θερμαινόμενων πετρωμάτων κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του ηλιακού συστήματος.

Η σύνθεση του Phippsaksla υποδηλώνει ότι μπορεί να είχε παρόμοια προέλευση, αντί να έχει σχηματιστεί στον Άρη.

Λόγω της εξωτικής φύσης του Phippsaksla, οι επιστήμονες της NASA λένε ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να το αναλύσουν για να επιβεβαιώσουν εάν πρόκειται για μετεωρίτη.

Εάν αποδειχθεί ότι ο βράχος έπεσε από το διάστημα, τότε το Perseverance μπορεί τελικά να καταταχθεί μεταξύ των ρόβερ που έχουν ερευνήσει αυτούς τους σπάνιους και συναρπαστικούς Αρειανούς επισκέπτες.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη ασυνήθιστη ανακάλυψη που έκανε το Perseverance στο ταξίδι του μέσα από τον κρατήρα Jezero.

Τον Αύγουστο, το Perseverance τράβηξε μια φωτογραφία ενός παράξενου «κράνους» στην επιφάνεια του Άρη.

Μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ότι ήταν καλυμμένο από πάνω προς τα κάτω με μικρές φυσαλίδες, οι οποίες είναι γνωστές από τους γεωλόγους ως «σφαιρίδια».

Στη Γη, τα σφαιρίδια σχηματίζονται από την ταχεία ψύξη των σταγονιδίων λιωμένων πετρωμάτων κατά τη διάρκεια μιας ηφαιστειακής έκρηξης ή από τη συμπύκνωση πετρωμάτων που εξατμίζονται από πρόσκρουση μετεωρίτη.

Αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να σχηματίστηκε κάποια στιγμή στο μακρινό παρελθόν, όταν η επιφάνεια του Άρη ήταν διάσπαρτη με ενεργά ηφαίστεια.