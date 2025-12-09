Κίνα: Άνδρας κατάπιε αναπτήρα πριν από 30 χρόνια και... λειτουργεί ακόμη

Ένας Κινέζος άνδρας που είχε ξεχάσει ότι είχε καταπιεί έναν αναπτήρα πριν από 30 χρόνια ως challenge, έμεινε έκπληκτος όταν διαπίστωσε ότι εξακολουθούσε να λειτουργεί αφού τον αφαίρεσαν οι γιατροί.

Ο 67χρονος Deng από το Τσενγκντού της επαρχίας Σιτσουάν στην Κίνα, άρχισε να νιώθει φούσκωμα και έντονο πόνο στην κοιλιά του πριν από ένα μήνα, αλλά αρχικά νόμιζε ότι ήταν γαστρεντερίτιδα.

Τελικά, πήγε στο νοσοκομείο αφού συνειδητοποίησε ότι τα φάρμακα και οι αλλαγές στη διατροφή του ήταν εντελώς αναποτελεσματικά. Η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε να ξαπλώσει λόγω του αφόρητου πόνου.

Μετά από μια επείγουσα γαστροσκόπηση, οι γιατροί ανακάλυψαν ένα παράξενο, μαύρο αντικείμενο βαθιά στο στομάχι του 67χρονου, διαβρωμένο από το στομαχικό οξύ.

Αρχικά, οι προσπάθειες αφαίρεσης του δεν ήταν επιτυχείς λόγω της λείας και ολισθηρής επιφάνειάς του και η ιατρική ομάδα αποφάσισε να αναβάλει την εγχείρηση μέχρι να προσδιοριστεί η φύση και η προέλευσή του.

Όταν ρωτήθηκε αν γνώριζε τι ήταν το μικρό αντικείμενο που βρισκόταν στο στομάχι του, ο Deng θυμήθηκε ένα περιστατικό στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν, κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου με φίλους του, κατάπιε έναν πλαστικό αναπτήρα ως challenge. Ποτέ δεν το είπε στην οικογένειά του και πάντα υπέθετε ότι ο αναπτήρας είχε αποβληθεί από το σύστημά του εδώ και καιρό.

Παρόλο που το περίβλημα του αναπτήρα είχε διαβρωθεί και μαυρίσει απ' το οξύ του στομάχου, εξακολούθησε να περιέχει αέριο, ενώ οι γιατροί σοκαρίστηκαν όταν διαπίστωσαν πως λειτουργούσε ακόμα.