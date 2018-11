Ρωσικό μαχητικό παρενόχλησε αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα (vid)

Το περιστατικό διήρκεσε συνολικά 25 λεπτά, στα οποία το ρωσικό αεροσκάφος SU-27 πέρασε απευθείας μπροστά από το αμερικανικό EP-3 με μεγάλη ταχύτητα, μεταδίδει το CNNi, επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το αμερικανικό πλήρωμα ανέφερε αναταράξεις μετά την αρχική αλληλεπίδραση.

Στη συνέχεια, το SU-27 πραγματοποίησε και δεύτερο πέρασμα μπροστά από το αμερικανικό αεροσκάφος πραγματοποιώντας ελιγμό, που πιστεύεται ότι προκάλεσε δονήσεις που έγιναν αισθητές στο αμερικανικό πλήρωμα.

«Αυτή η αλληλεπίδραση ήταν μη ασφαλής εξαιτίας του γεγονότος ότι το SU-27 πραγματοποίησε ένα πέρασμα υψηλής ταχύτητας ακριβώς μπροστά από το αεροσκάφος της αποστολής, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο τους πιλότους και το πλήρωμά μας. Το SU-27 έκανε ένα επιπλέον πέρασμα, κλείνοντας το EP-3 και εφαρμόζοντας τον μετα-καυστήρα του, ενώ στη συνέχεια έστριψε μακριά. Το πλήρωμα του EP-3 ανέφερε αναταράξεις μετά την πρώτη αλληλεπίδραση και δονήσεις από τη δεύτερη», αναφέρει η δήλωση του αμερικανικού ναυτικού.

Οι αξιωματούχοι μέχρι στιγμής δεν έχουν καθορίσει με ακρίβεια πόσο κοντά βρέθηκε το ρωσικό αεροσκάφος στο αμερικανικό, αλλά επεσήμαναν ότι ο τρόπος πτήσης των Ρώσων δεν άφηνε άλλο περιθώριο από το να χαρακτηριστεί αυτή η αλληλεπίδραση ως επικίνδυνη.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν το ρωσικό μαχητικό ήταν οπλισμένο.

Δείτε το βίντεο:

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr