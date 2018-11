Μακελειό στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 13 οι νεκροί της ένοπλης επίθεσης σε μπαρ της Καλιφόρνια (Pics+Vids)

Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές περιέγραφαν τον δράστη της επίθεσης ως άνδρα αραβικής καταγωγής, ηλικίας 20 – 30 ετών, με γενειάδα και μαύρα ρούχα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα έδειχναν να απομακρύνονται με φορεία από το νυχτερινό κέντρο άνθρωποι που έφεραν τραύματα όπως φαίνεται από σφαίρες.







Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφοντας τη στιγμή που ο ένοπλος ξεκίνησε την επίθεση αναφέρουν ότι ο πρώτος που δέχτηκε τα πυρά του δράστη με περίστροφο στο κεφάλι ήταν ένας αστυνομικός στην είσοδο, ενώ στη συνέχεια ο ένοπλος έριξε βόμβες καπνού εντός του χώρου και ξεκίνησε να πυροβολεί κατά των πανικόβλητων πελατών του μπαρ.







Σκηνές πανικού ακολούθησαν καθώς οι θαμώνες άρχισαν να σπάνε με καρέκλες τα παράθυρα του μπαρ προκειμένου να διαφύγουν.











Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί.

Scene near the #Borderline country and western bar in #ThousandOaks where a shooting incident with multiple victims is reported. Sheriff’s deputies say “active shooter” still in the area. pic.twitter.com/C2HNeqRel4