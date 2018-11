Μελβούρνη: 36.000 δολ. για τον άστεγο «καροτσάκια» που τα έβαλε με τον τζιχαντιστή (vids)

Ο άστεγος, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα καροτσάκι σουπερμάρκετ για να αντιμετωπίσει το δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στο κέντρο της Μελβούρνης, θα ανταμειφθεί για την αλτρουιστική πράξη του από ευγνώμονες πολίτες που έχουν δωρίσει μέχρι στιγμής ποσό που ξεπερνάει τα 36.000 δολάρια ΗΠΑ για να τον βοηθήσουν.

Ο Μάικλ Ρότζερς, ο οποίος είναι πλέον γνωστός με το προσωνύμιο «καροτσάκιας» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησε επανειλημμένως να σταματήσει το δράστη της επίθεσης, Χάσαν Χάλιφ Σάιρ Άλι, ο οποίος επιτίθετο σε αστυνομικούς με το μαχαίρι που κρατούσε, αφού λίγο νωρίτερα είχε μαχαιρώσει τρεις ανθρώπους, τον έναν θανάσιμα, στην Μπερκ Στριτ της Μελβούρνης την Παρασκευή.

Οι προσπάθειές του αυτές βιντεοσκοπήθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μια φιλανθρωπική οργάνωση τον εντόπισαν ακολούθως για να μάθουν την ιστορία του.

A bystander who tried to apprehend a potential terrorist with a shopping trolley has been praised as a hero.



Three people were stabbed by a man on a busy shopping street in Melbourne, Australia - struggling to disarm the assailant, police were forced to shoot him. pic.twitter.com/ZoNF4VT9tO