Τραγωδία στην Ινδία: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε νοσοκομείο - Έβγαζαν ασθενείς από τα παράθυρα (Vids)

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας) στον τέταρτο όροφο του δημόσιου νοσοκομείου ESIC Kamgar που βρίσκεται στο Αντχέρι, στα βόρεια περίχωρα του Μουμπάι.

Mumbai hospital fire: "It's a ground-plus-five storey structure. The blaze is learned to have started on the fourth floor," said officials. #Marol #Mumbaifire pic.twitter.com/N4P094w1N0 — TOI Mumbai (@TOIMumbai) December 17, 2018

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που δημοσίευσε η αρχή αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Περίπου 150 ασθενείς, γιατροί και νοσηλευτές διασώθηκαν.

#Breaking A level three fire broke in Kamgar Hospital in #Andheri east. 1 person dead. Rescue operations on pic.twitter.com/OiaWzWQ8d4 — Whats In The News (@_whatsinthenews) December 17, 2018

«Διασώθηκαν από διαφορετικούς ορόφους από τους πυροσβέστες, που χρησιμοποίησαν σκάλες» δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PTI ένας αξιωματούχος. Οι διασωθέντες διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Massive fire in ESIC Kamgar Hospital at Andheri east; many patients and their relatives are feared to be trapped. Seven fire engines on spot pic.twitter.com/4P7Nd0jEPf — Whats In The News (@_whatsinthenews) December 17, 2018

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν αποσαφηνιστεί.