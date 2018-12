Ινδονησία: 222 νεκροί, καταστροφή και θρήνος – Φόβοι για νέο φονικό τσουνάμι

Δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων από το φονικό τσουνάμι που προκλήθηκε από ηφαιστειακή δραστηριότητα στον κρατήρα Κρακατόα, αυξήθηκε δραματικά, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός αυτός μπορεί τις επόμενες ώρες να εκτοξευτεί, καθώς συνεχώς εντοπίζονται πτώματα στα χαλάσματα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας, οι τραυματίες ανέρχονται στους 745 άτομα, ενώ εκατοντάδες είναι και τα άτομα που αγνοούνται.

Οι εικόνες από την πόλη Sunda Strait, η οποία έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί είναι αποκαρδιωτικές.

Δρόμοι και σπίτια έχουν θαφτεί στη λάσπη, ενώ οι Αρχές ανασύρουν συνεχώς πτώματα από κατεδαφισμένα κτήρια. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της πόλης θρηνούν τους δικούς τους και προσπαθούν να διαχειριστούν την καταστροφή.

Το φονικό κύμα έπληξε τις ακτές της μικρής πόλης στις 21:30 τοπική ώρα, δίχως καμία προειδοποίηση από τις αρχές.

Ο πρώτος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον 23 νεκρούς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πανικόβλητους κατοίκους να κρατούν φακούς και να αναζητούν καταφύγιο σε υψίπεδα.

Το τσουνάμι προκλήθηκε από «υποθαλάσσια κατολίσθηση ως αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας του Ανάκ Κρακατάου» και επιδεινώθηκε από μια ασυνήθιστη πλημμυρίδα, λόγω της πανσελήνου, είπε ο εκπρόσωπος της κυβερνητικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο Σουτόπο Πουρουό Νουγκρόχο.

Η έκρηξη του Κρακατόα δημιούργησε μια στήλη ηφαιστειακής στάχτης που εκτιμάται ότι έφτασε έως και τα 500 μέτρα ύψος.

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης που προκάλεσε το τσουνάμι:

Ανακοίνωση της μετεωρολογικής και γεωφυσικής υπηρεσίας της Ινδονησίας (BMKG) ανέφερε ότι «το τσουνάμι έπληξε αρκετές περιοχές στον Πορθμό Σούντα, ανάμεσά τους παραλίες στην επαρχία Παντεγκλάνγκ, Σέρανγκ και Νότιο Λαμπούνγκ».

Tsunami affects coast of Anyer, Banten, after activity of Volcano Mount Krakatau, Indonesia.



December 22, 2018

? Akhwat Lombok#tsunami #indonesia #krakatau #krakatoa @spann @JimCantore @TomHall pic.twitter.com/0nEM4d8KHP