Κι όμως συνέβη! Τροχονόμοι αντί για κλήσεις μοίρασαν... χρήματα (vid)

Χαρακτηριστικό της έκπληξης όσων οδηγών έλαβαν το ανέλπιστο δώρο ήταν η αντίδραση μιας γυναίκας την οποία σταμάτησε τροχονόμος επειδή δεν είχε ανανεώσει την ισχύ της πινακίδας της.

Αρχικά η γυναίκα ακούει έντρομη τον τροχονόμο να της εξηγεί το λόγο για τον οποίο τη σταμάτησε.

Λίγο αργότερα, όμως, ο τροχονόμος τη ρωτάει «έχετε κάνει τα απαραίτητα για τα Χριστούγεννα;» και στη συνέχεια της δίνει εκ μέρους του τοπικού αστυνομικού τμήματος ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων.

Πρόκειται για την εκστρατεία τους “Secret Santa”, την οποία η τοπική αστυνομία διεξάγει για δεύτερη συνεχή χρονιά κατά τις ημέρες των εορτών, σταματώντας τυχαία περαστικούς σε διάφορα σημεία της πόλης και δίνοντας τους χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων.

Συνολικά οι αστυνομικοί έδωσαν σε ανυποψίαστους οδηγούς 5.200 δολάρια, ένα ποσό που είχαν συγκεντρώσει από ανώνυμους δωρητές.

Δείτε το βίντεο!

SECRET SANTA: This police officer was certainly in the Christmas spirit when instead of giving a woman a ticket for an expired tag, he handed her $100. The Ocala Police Department distributed $5,200 worth of $100 bills from anonymous donors to residents. https://t.co/wWX0clBgG4 pic.twitter.com/vrqKZkRXbg