ΗΠΑ σε Τουρκία: Κανένας συμβιβασμός – Τέλος τα F-35 αν πάρετε S-40

Αντίθετα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιμένει ότι «δεν θα επιτραπεί στην Τουρκία να έχει και τα δύο συστήματα», (εννοεί τους S-400 και τα F-35).

Η δήλωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου, έρχεται μετά τη χθεσινή δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ανέφερε ότι:

- «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει με συνέπεια και σαφήνεια ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει πολύ πραγματικές και αρνητικές συνέπειες εάν προχωρήσει στην απόκτηση των S-400, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της προμήθειας και της συμμετοχής της στο πρόγραμμα F-35 και της έκθεση σε κυρώσεις στο πλαίσιο του Νόμου περί κυρώσεων (CAATSA)».

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε σε γραπτή απάντηση:

- «Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η αγορά από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 είναι ασυμβίβαστη με το πρόγραμμα (κατασκευής) των F-35. Δεν θα επιτραπεί στην Τουρκία να έχει και τα δύο συστήματα».

Άρα, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ούτε το αμερικανικό Πεντάγωνο άλλαξαν τη θέση τους για το θέμα των ρωσικών S-400 που αγόρασε η Τουρκία. Αντίθετα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το γνωστό τρίπτυχο παραμένει ως είχε από την πρώτη στιγμή, εάν η Τουρκία προχωρήσει στην εγκατάσταση των S-400:

Δηλαδή:

Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα δεν θα προχωρήσει, αλλά θα ακυρωθεί

Η Τουρκία θα εκδιωχθεί από το πρόγραμμα κατασκευής των αμερικανικών μαχητικών, και θα επιβληθούν κυρώσεις στη βάση του νόμου CAATSA (είναι ο νόμος για την καταπολέμηση των εχθρών της Αμερικής), όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Διπλωματική πηγή εξήγησε ότι οι κυρώσεις θα επιβληθούν, αλλά έχει ένα δικαίωμα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να τις ελαφρύνει ή να τις αναβάλει για ένα χρονικό διάστημα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή εάν επιβεβαιωθεί ότι η κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας επηρεάσει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όμως, αυτή τη στιγμή ο κ. Τραμπ δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το θέμα, και η σχετική ανακοίνωση για τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου έγινε από τον κ. Ερντογάν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Οσάκα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη δική του συνέντευξη Τύπου, δεν μίλησε για τις κυρώσεις αν και η ερώτηση έγινε ειδικά γι’ αυτό το θέμα. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα) ευρισκόμενος στην Άγκυρα αμφισβήτησε ότι ο κ. Τραμπ έδωσε τέτοια υπόσχεση στον κ. Ερντογάν. Είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS:

«Είμαι στην Τουρκία και αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, στις συζητήσεις τους, του είπε ότι εάν ενεργοποιήσετε τους S-400, θα βρούμε έναν τρόπο (να ξεπεράσουμε) τις κυρώσεις. Αμφιβάλλω αν συνέβη αυτή η συζήτηση. Είναι αδύνατο. Σύμφωνα με τους νόμους μας, αν η Τουρκία αγοράσει το – ενεργοποιήσει το αντιπυραυλικό σύστημα S-400 που αγόρασε από τους Ρώσους, θα απαιτηθούν κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο. Και εμείς, πριν από μερικές μέρες, ψηφίσαμε νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση του F-35 στην Τουρκία αν ενεργοποιηθούν οι S-400. Δεν υπάρχει τρόπος να μεταφέρουμε στην Τουρκία την τεχνολογία του F-35 και να τους αφήσουμε να αγοράσουν ένα ρωσικό σύστημα ταυτόχρονα. Θα έθετε σε κίνδυνο την πλατφόρμα μας».

Και πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής:

«Δεν θέλω μια σύγκρουση με την Τουρκία. Είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη Συρία και την περιοχή. Αλλά σύμφωνα με το νόμο μας, δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια. Αν ενεργοποιήσουν τον ρωσικό πύραυλο S-400, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ. Η τεχνολογία του F-35 δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Τουρκία. Πρέπει να βρούμε μια διέξοδο σε αυτό το δίλημμα».

Το Πεντάγωνο παραμένει σταθερά στη θέση του νέου υπουργού Άμυνας, Μάρκ Έσπερ, όπως εκφράστηκε απ’ όλο το φάσμα, πολιτικό και στρατιωτικό του υπουργείου Άμυνας: «Ή S-400, ή F-35, ποτέ και τα δύο μαζί». Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία ότι η απόκτηση του ρωσικού συστήματος, αναγκαστικά οδηγεί σε κυρώσεις.

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι υπάρχει μία διαφορά απόψεων μεταξύ του κ. Τραμπ και των υπουργών του, όπως συνέβη πριν τα Χριστούγεννα με το θέμα της αναγγελίας του Αμερικανού προέδρου για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, που αναγκάστηκε στο τέλος να ακυρώσει για λόγους εθνικής ασφάλειας και για να προστατεύσει τους Κούρδους της Συρίας (YPG), συμμάχους του στον πόλεμο εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Η διπλωματική πηγή εξέφρασε βεβαιότητα ότι ο κ. Τραμπ, αν και είναι αυτός που είναι, θα αναγκαστεί να σεβαστεί τους νόμους που ο ίδιος υπέγραψε.

Λόγω του γεγονότος ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτά που αποφασίζει τη μία μέρα τα ακυρώνει την επομένη, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι θα συμβεί.

Αλλά κρατάμε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο δεν μετακινούνται από τη θέση τους. Κρατάμε ότι το μήνυμα από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και το Κογκρέσο είναι ότι οι κυρώσεις είναι κυρώσεις.

Θυμίζουμε ότι στον λογαριασμό του στο Twitter, ο κ. Τραμπ δημοσιεύει τις πραγματικές θέσεις τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, τρεις ημέρες μετά τη συνάντηση του με τον κ. Ερντογάν, δεν έκανε καμία αναφορά στη συνομιλία τους.

Σίγουρα δεν μπορεί να του έχει κανείς εμπιστοσύνη, επειδή είναι απρόβλεπτος, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι το αμερικανικό κράτος λειτουργεί ανεξάρτητα από τον εκάστοτε Πρόεδρο…

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ HELLAS JOURNAL ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα του πρόκειται να λάβει τους S-400 από τη Ρωσία σε 10 ημέρες. Ο αναπληρωτής υπουργός Esper δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι: “Αυτή η επιδίωξη της αγοράς των S-400 (από την Τουρκία) υπονομεύει μια συμφωνία που έκανε το ΝΑΤΟ πριν από αρκετά χρόνια, για να ξεκινήσει η εκποίηση του ρωσικού εξοπλισμού. Κινείται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση και, όπως είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει, ότι εάν η Τουρκία αγοράσει τους S-400, αυτό σημαίνει ότι δεν θα λάβουν τα F-35». Επίσης, πρόσφατα ο Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε σε ερωτήσεις, ως εξής: «Υπογραμμίζουμε ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει πολύ πραγματικές και αρνητικές συνέπειες εάν ολοκληρώσει την παράδοση των S-400, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της προμήθειας και της συμμετοχής της βιομηχανίας της στο πρόγραμμα F-35 και την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 231 του Νόμου CAATSA». Αυτές οι απαντήσεις εξακολουθούν να ισχύουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η αγορά από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 είναι ασυμβίβαστη με το πρόγραμμα (κατασκευής) των F-35. Δεν θα επιτραπεί στην Τουρκία να έχει και τα δύο συστήματα.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ HELLAS JOURNAL ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

QUESTION: President of Turkey Erdogan stated yesterday that his country is going to receive S-400 from Russia in 10 days. Acting Secretary Esper said last week this: “This pursuit of the S-400 (by Turkey) undermines an agreement that NATO made several years ago, to begin divesting of Russian equipment. It moves in the wrong direction. And so as we said, the United States has said, if Turkey procures the S-400, it will mean they will not receive the F-35. It’s that simple”. Also, recently State Department Spokesperson answered questions, as follows: We underscore that Turkey will face very real and negative consequences if it completes its S-400 delivery, including suspension of procurement and industrial participation in the F-35 program and exposure to sanctions under Section 231 of the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Is these answers still valid?

ANSWER: Nothing has changed, Turkey’s purchase of the Russian S-400 air and missile defense system is incompatible with the F-35 program. Turkey will not be permitted to have both systems.

Πηγή: hellasjournal.com

