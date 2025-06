Μωρό ρακούν στέκεται στα δύο του πόδια σαν άνθρωπος και γίνεται viral - Βίντεο

Viral έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μωρό ρακούν που εντοπίστηκε να στέκεται όρθιο στα δύο του πόδια στο κατώφλι σπιτιού στη Μασαχουσέτη, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για έναν «μικρό άνθρωπο».

Ένας αναγνώστης της New York Post σχολίασε στο Instagram: «Με τον ίδιο τρόπο βρήκα τον σύζυγό μου όταν τον πρωτογνώρισα». Άλλοι συνέκριναν τον μικρό ληστή με τον Rocket Raccoon, τον χαρακτήρα της Marvel που ενσάρκωσε ο Μπράντλεϊ Κούπερ στη σειρά "Guardians of the Galaxy".

