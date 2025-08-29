Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κύπρο - Τρεις τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Κύπρο στην περιοχή Λιβάδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sigmalive από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί τρία άτομα. Η αστυνομία αναφέρει ότι πολίτης μετέβη σε χώρο παραλαβής παλαιών μετάλλων στην οδό Αραδίππου με διπλοκαμπινο για να παραδώσει παλαιά μέταλλα.

Ωστόσο, κατά την εκφόρτωση τους σημειώθηκε έκρηξη και τραυματίστηκε τόσο ο ίδιος, Ελληνοκυπριος 52 ετών) όσο και αλλοδαπός υπάλληλος του χώρου παραλαβής καθώς και ακόμα ένας πολίτης που είχε πάει στο μέρος για να παραδώσει μέταλλα.

Και οι τρεις διακομίσθηκαν στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και τα αιτία της έκρηξης διερευνώνται.