Νέες «εμπρηστικές» δηλώσεις Τατάρ: «Η νότια Κύπρος έχει μετατραπεί σε αποθήκη όπλων»

Ο επικεφαλής του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, εμμένει στην «εμπρηστική» ρητορική, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου (GCASC) έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε αποθήκη όπλων», σημειώνοντας ότι «διέθεσε περισσότερα από 3,5 δισ. δολάρια για την Άμυνα και τον οπλισμό μεταξύ 2020 και 2025».

Σε δήλωση της προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, ο Τάταρ επέστησε την προσοχή στις αυξήσεις του αμυντικού προϋπολογισμού της Κύπρου τα τελευταία χρόνια και είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει να μετατρέψει ξανά το νησί σε ζώνη σύγκρουσης, όπως μεταδίδει η Milliyet.

«Ο εξοπλισμός της ελληνοκυπριακής διοίκησης τελικά θα βλάψει μόνο την ίδια. Η Ναυτική Βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στη Μάρη και η Αεροπορική Βάση “Ανδρέας Παπανδρέου” στην Πάφο έχουν πλέον τεθεί στη διάθεση όχι μόνο του ελληνοκυπριακού στρατού, αλλά και των αμερικανικών, γαλλικών και ισραηλινών δυνάμεων. Το νότιο τμήμα της Κύπρου έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε προκεχωρημένο φυλάκιο για δυνάμεις που δεν ανήκουν στην περιοχή. Η ελληνοκυπριακή διοίκηση έχει εμπλακεί σε έναν ανοιχτό αγώνα εξοπλισμών», ισχυρίστηκε ακόμη.

Τέλος, ο Τατάρ δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο ή να αγνοήσει τη βούληση του τουρκικού έθνους.