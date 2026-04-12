Λεμεσός: Συγκλονίζει η μαρτυρία φίλης του θύματος από την κατάρρευση κτιρίου

Ο 27χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο όταν κατέρρευσε η πολυκατοικία στην οποία διέμενε

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στη Λεμεσό

  • Διώροφη πολυκατοικία στη Λεμεσό κατέρρευσε, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, μεταξύ των οποίων έναν 27χρονο Νιγηριανό.
  • Ο 27χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες με άλλους ομοεθνείς του, σε διαμέρισμα με κατεστραμμένο ταβάνι και χωρίς ρεύμα.
  • Οι ένοικοι είχαν ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για την επικινδυνότητα του κτιρίου, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή ενέργεια.
Τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες στη Λεμεσό, όταν διώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν φρικτό θάνατο.

Φίλη του 27χρονου Νιγηριανού, ενός εκ των θυμάτων της διπλής τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, μίλησε αποκλειστικά στο philenews και περιέγραψε τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στην πολυκατοικία η οποία κατάρρευσε. Πρόκειται για την Τζοάννα Γιωρκάτζη, πιθανότατα τον τελευταίο άνθρωπο που μίλησε με τον 27χρονο, πριν βρει τραγικό θάνατο κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε με άλλους ομοεθνείς του.

Η Τζοάννα και ο Στάνλεϊ ήταν φίλοι για πάνω από δύο χρόνια και συμμετείχαν στην ίδια ομάδα προετοιμασίας δρομέων για μαραθώνιο. Κάθε Σάββατο, όπως μας αναφέρει, πήγαιναν μαζί στο Running Club. Ο Στάνλεϊ, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο από τη Νιγηρία για να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον, δεν οδηγούσε και η Τζοάννα τον έπαιρνε πάντα μαζί της, καθώς τα σπίτια τους ήταν κοντά στην ίδια περιοχή.

«Σήμερα (χθες) πήγα και τον πήρα από το σπίτι και μετά τον άφησα, γύρω στη 1.00 το μεσημέρι. Πέρασαν δέκα λεπτά και μου έστειλε μήνυμα, με ευχαριστούσε που τον πήγα σπίτι. Στη συνέχεια, συνέβη το κακό», ανέφερε η φίλη του, συγκλονισμένη από τα τραγικά γεγονότα. «Τον καλούσα στο τηλέφωνο, αλλά δεν μου απαντούσε».

Η Τζοάννα περιγράφει τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στο διαμέρισμα του Στάνλεϊ: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι, πέρσι, όταν πήγα σπίτι του, μου είπε: ‘Έλα να σε κεράσω ένα νερό μετά το τρέξιμο’. Πάντα του έλεγα όχι, γιατί έβλεπα την πολυκατοικία σε κακή κατάσταση. Μια μέρα, πήγα στο διαμέρισμά του και το ταβάνι ήταν τρυπημένο, με τα σίδερα να κρέμονται μέσα στο καθιστικό. Του είπα ‘Αχ Παναγία μου, πώς ζείτε έτσι;’ και μου απάντησε ‘Όταν είσαι μαύρος σε αυτή τη χώρα, έτσι σου συμπεριφέρονται’».

«Χρησιμοποιούσαν κεριά για να βλέπουν»

Η Τζοάννα αναφέρει επίσης ότι ο Στάνλεϊ και οι συγκάτοικοί του είχαν ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για την κακή κατάσταση του διαμερίσματος: «Είχαν πει στον ιδιοκτήτη ότι το ταβάνι είχε πέσει και δεν υπήρχε ρεύμα. Χρησιμοποιούσαν κεριά για να βλέπουν. Το κρεβάτι του ήταν ένα στρώμα με παλιά ρούχα. Τα είχαν πει στον ιδιοκτήτη, όμως δεν έκανε τίποτα. Μόλις άνοιγε την πόρτα, το ταβάνι είχε μια τεράστια τρύπα, με σίδερα να κρέμονται στο καθιστικό και να πέφτουν τσιμέντα».

Όσο για τους συγκατοίκους του, η Τζοάννα δήλωσε ότι ο 27χρονος ζούσε με άλλους Νιγηριανούς και ότι όλοι πλήρωναν κανονικά το ενοίκιο τους: «Ο Στάνλεϊ δούλευε σε μια εταιρεία που τοποθετούσε φωτοβολταϊκά και ήταν νόμιμος στην Κύπρο. Πλήρωναν κανονικά το ενοίκιο τους και ήταν τυπικοί. Κανείς δεν τους είπε ότι έπρεπε να φύγουν, λόγω της επικινδυνότητας του κτιρίου».

Η φίλη του, συγκινημένη, τονίζει τον χαρακτήρα του 27χρονου λέγοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που σεβόταν την Κύπρο, αγαπούσε τους Κύπριους και έκανε τα πάντα. «Πλήρωνε το ενοίκιο του στην ώρα του και ήθελε να είναι σωστός. Ξέρω ότι, στο διαμέρισμα, έμενε με άλλα δύο άτομα. Πάντα έλεγε στα παιδιά ότι πρέπει να πληρώνουν στην ώρα τους. Για να καταλάβετε το χαρακτήρα του, δεν έφυγε τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο, επειδή ήθελε να βοηθήσει τους άλλους. Ο Ραφαήλ (πρόσωπο που μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο) που μου τα μετέφερε όταν τον πήρα τηλέφωνο, ήταν πολύ αναστατωμένος».

Ο Στάνλεϊ, σύμφωνα με την Τζοάννα, δούλευε αλλά βοηθούσε και τη μητέρα του και τα έξι αδέλφια του: «Η μητέρα του τού έλεγε ‘Έλα πίσω, γιε μου, μας έχεις λείψει’ και τώρα η καημένη θα μάθει ότι ο γιος της πέθανε με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Θεέ μου, δεν ξέρω τι να πω. Λυπάμαι, είμαι σοκαρισμένη».

«Σήμερα, που φεύγαμε από το τρέξιμο, επειδή είχαν πάρτι εκεί, μου είπε ‘Δεν μένουμε ακόμα μισή ώρα;’ και του είπα ότι βιάζομαι και πρέπει να φύγω να πάω σπίτι μου γιατί με περίμεναν. Μου απάντησε ‘Δεν πειράζει, θα έρθω μαζί σου’. Αν μέναμε μισή ώρα παραπάνω, ίσως να γλίτωνε και αισθάνομαι πολύ άσχημα».

Τέλος, η Τζοάννα επισημαίνει με συγκίνηση: «Είναι πολύ τραγικό να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον και να βιώνουν όλα αυτά. Είμαστε όλοι άνθρωποι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο».

