Κυριάκος και Κόστα μαζί στους Δελφούς, με τροπολογία η απελευθέρωση των γαλάζιων βουλευτών

Έφτασε αυτή η φριχτή εποχή του χρόνου που ο τόπος μου ξεχειλίζει από διάφορους με αξιώματα.

Δεν μου έφταναν οι μόνιμοι πελάτες του Μαντείου τώρα θα έχω και το Φόρουμ των Δελφών να διαταράσσει την συγκέντρωσή μου. Ξεκινάνε Τετάρτη με Κυριάκο και Αντόνιο Κόστα μαζί, και να δεις πως θα ξαναφουντώσουν τα σενάρια για διαδοχή στο τιμόνι της ΕΕ από τον δικό μας. Όμως με βεβαιότητα σας λέω πως ο δικός μας αντιστέκεται στις ευρωπαϊκές σειρήνες. Ο νους του μόνο στην τρίτη θητεία, της Ελλάδας. Ο δικός μου πάλι στις φρέσκες δάφνες εποχής που μεγαλώνουν τρυφερά στο ανοιξιάτικο τοπίο και εξασφαλίζουν στο Μαντείο χρυσό κι ασήμι, τα μόνα ακέραια διαχρονικά.

Στενά

Από εκεί ψηλά παρακολουθώ ανήσυχη τι γίνεται στα Στενά του Ορμούζ. Ο καλός φίλος Γιώργος Ξηραδάκης είπε ότι περί τα 25 πλοία κατάφεραν να περάσουν, τις λίγες ώρες που δεν έπεφταν βόμβες, μεταξύ αυτών κι ένα από τα τρία εγκλωβισμένα κρουαζιερόπλοια στον Περσικό κόλπο. Δεξαμενόπλοια αλλά και πλοία ξηρού φορτίου κινήθηκαν από την γραμμή του Ιράν.

Οι τυχεροί ήταν όσοι ήταν έτοιμοι να πατήσουν τα κουμπιά με το που θα ανοίξει η χαραμάδα ευκαιρίας. Μιλάμε για περί τους 25 ατρόμητους καπετάνιους, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί κοντά στην έξοδο, ενώ εννοείται παρασκηνιακά είχαν γίνει τα απαραίτητα νταραβέρια για να βρεθούν σ’ αυτή την θέση. Μέσα στον περσικό έχουν εγκλωβιστεί καμια οχτακοσαριά πλοία, όμως υπάρχουν κι άλλα απ' έξω που θέλουν να περάσουν μέσα για να φορτώσουν.

Στενωπός

Παρασκήνια και νταραβέρια δεν έχει μόνο στα Στενά του Ορμούζ. Έχει και στην ελληνική Βουλή, ενόψει της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των έντεκα γαλάζιων βουλευτών που κρατάει στην τσιμπίδα η Κοβέσι. Η δική τους στενωπός είναι διαφορετική. Η ψηφοφορία μεθαύριο είναι ονομαστική, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαρροές ή απουσίες. Πολλοί είναι ενοχλημένοι γιατί βρέθηκαν στα μανταλάκια δια ασήμαντον αφορμήν, όμως όλοι κατανοούν ότι η άρση ασυλίας είναι μονόδρομος.

Έξοδος

Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να διασκεδάσει τις πραγματικές αγωνίες των βουλευτών καταθέτοντας τροπολογία για την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης όταν η υπόθεση αφορά πολιτικά πρόσωπα. Η κίνηση είναι σημαντική και μέσω αυτής θα επιχειρηθεί γρήγορη απεμπλοκή από τις κατηγορίες ώστε οι βουλευτές να επικεντρωθούν στο βασικό τους έργο, δηλαδή την επανεκλογή.

Πλατεία

Τα υπόλοιπα θα διευθετηθούν στην συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ στο τέλος του Απριλίου, όταν θα έχει γίνει κι ένα πρώτο ταμείο από τις όποιες δημοσκοπικές ζημιές προκάλεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ2 και η υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη. Εκεί στην γαλάζια πλατεία ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να ανατάξει τον ψυχισμό του απλού στρατιώτη-βουλευτή, ώστε να βγει κι αυτό το καλοκαίρι.

Θα έχει προηγηθεί κι ένα γεωπολιτικό πέταγμα με την επίσκεψη Μακρόν στο τέλος αυτής της εβδομάδας και φυσικά η Σύνοδος Κορυφής στην Κύπρο που επίσης θα μετακινήσει την ατζέντα.

Αναθάρρησε

Η εβδομάδα φαντάζει πολλά υποσχόμενη και για τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Ανδρουλάκη, ο οποίος εκτιμά πως βγήκε δυνατότερος από την προ Ημερησίας συζήτηση στην Βουλή για το Κράτους Δικαίου. Με ανοιχτά τα φτερά πέταξε μάλιστα μέχρι Βαρκελώνη για την Σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όπου το υποδέχτηκε ένας απλός βουλευτής του κόμματος, με μεγάλη επιρροή στους κόλπους της Διεθνούς: Ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο ΓΑΠ επιφύλαξε μια έκπληξη στον Πρόεδρο, καθώς επέλεξε τον Δήμαρχο Χάρη δίπλα του στο κέντρο στην οικογενειακή φωτογραφία των απανταχού Σοσιαλιστών, ενώ μάλλον αδιαφόρησε για την θέση του Προέδρου του Πασοκ που βρέθηκε στην άκρη δεξιά κάδρου.

Φωτογραφικές αστοχίες.

Ολοιμαζίδες κι ολοιμαζίδισες

Ομως ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης δεν μασάει κι ετοιμάζει να συγκαλέσει, -κρατάω ανάσα- ΚΑΙ συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, ΚΑΙ να σχηματίσει σκιώδη κυβέρνηση, ΚΑΙ να βρει νέο Γραμματέα. Κρατάω ανάσα, γιατί οι δάφνες είναι ακόμα περσινές και το αποτέλεσμα έτσι κι έτσι, μέχρι να βγει η νέα σοδειά, αλλά ακόμα και με τις μπαγιάτικες βλέπω ότι ο Πρόεδρος του Πασοκ εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί που ήταν πριν το Συνέδριο με μισή, άντε μία μονάδα πάνω. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για το ξεπέταγμα που επιθυμεί διακαώς, δηλαδή να αγγίξει το βαρύ διψήφιο και εννοείται να φτιάξει κλίμα ολοιμαζίδες κι ολοιμαζίδισες στο κόμμα.

Πριν παρουσιάσει στο κοινό ποιος θα αναλάβει για παράδειγμα τον κρίσιμο τομέα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ώστε οι πολίτες να συγκρίνουν ποιος είναι καλύτερος από τον Χρυσοχοΐδη, θα πρέπει επίσης να αποφασίσει ποιος θα είναι ο νέος Γραμματέας του Πασοκ. Εκεί βλέπω τον συνδικαλιστή του ΤΕΕ Νίκο Μήλη, να προκρίνεται, αφού τόσο ο Λευτέρης Καρχιμάκης, όσο και η Μιλένα προτιμούν να είναι βουλευτές. Ο Μήλης πάλι, ανήκει στην αξιαγάπητη κατηγορία των στενών φίλων του Προέδρου, για όσους διαβάζουν πίσω απ’ τις γραμμές.

Ζυγώνει

Στις δημοσκοπήσεις που ζυμώνονται αυτές τις μέρες, η Ζωή εμφανίζεται πεσμένη, ο Βελό κρατάει δυνάμεις, ενώ ο Συριζα περνάει στην ίδια κατηγορία με ΝεΑρ, και Νίκη. Πιθανότητες να μπουν στην Βουλή έχουν ο Γιάνης του Μερα25 και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Λογικά μέσα στον Μάιο θα υπάρξει και κίνηση Αλέξη, ο οποίος με άρθρο (ΕφΣυν) ανακοίνωσε ότι ζυγώνει η ώρα.

Οντως. Και ο συνεργάτης του Ινστιτούτου Γιώργος Σιακαντάρης επισημαίνει στα σόσιαλ ότι «είμαστε λίγο πριν κοπεί το νήμα του Μανιφέστου για τη σύγκλιση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής Αριστεράς και πολιτικής οικολογίας». Η προσπάθεια να εμπλουτιστεί το εγχείρημα με νέο αίμα είναι συνεχής και δεν θα με εξέπληττε αν εντός βλέπαμε στελέχη όπως η Ιωάννα Λιούτα, ο Μίλτος Τόσκας, ο Θανάσης Βασιλείου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης.

Σας φιλώ

Η Πυθία