Προς τελική λύση στο Ορμούζ, δημοσκοπικά σκωτσέζικα ντους για Ανδρουλάκη και... καρφιά Κυριάκου

Μοναδικό θετικό στοιχείο από τον πόλεμο στο Ιράν είναι ότι ανοίγει τα μάτια στην γεωγραφία.

Ίσως κάποιοι να είχαν ακούσει κάποτε για την Φουτζέιρα, αλλά πόσοι ήξεραν σε ποια πλευρά των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται το ένα από τα εφτά Εμιράτα των ΗΑΕ, το οποίο δέχτηκε χθες ιρανικούς πυραύλους;

Το μοναδικό Εμιράτο λοιπόν που βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν, κι όχι από την μέσα πλευρά του Περσικού, δέχτηκε την επίθεση χθες με μεγάλες καταστροφές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του λιμανιού, και το πλήγμα σήμανε το τέλος αυτής της παράξενης εκεχειρίας. Η επίθεση ερέθισε όπως ήταν αναμενόμενο τον Τραμπ, που απάντησε καταρχήν με μια ανάρτηση στο αγαπημένο του Truth.

Με την ανάρτηση κομπάζει για το αήττητο των αμερικανικών δυνάμεων έναντι των ιρανικών, αλλά παρά το αλώβητο, αυτός ο πόλεμος δεν λέει να τελειώσει. Ίσως σήμερα να ξημερώσει μια άλλη μέρα, αλλά προς το παρόν το Ιράν κάνει παιγνίδι.

Μηνύματα

Μια άλλη μέρα φαίνεται να ξημερώνει για το εγχώριο πολιτικό σκηνικό καθώς άλλη μια δημοσκόπηση, της Opinion Poll (Action24) δείχνει πως τσιμπάει τέσσερις μονάδες από τον περασμένο Μάρτιο ο Αλέξης Τσίπρας.

Το εντυπωσιακό είναι πως σε αυθόρμητες απαντήσεις πολιτών έρχεται δεύτερος στην καταλληλότατα για Πρωθυπουργός -καθώς ο ‘κανένας’ δεν πρόκειται να κυβερνήσει ποτέ, ενώ σε αυτή την μέτρηση ο Αρχηγός της Αξιωματικής καταποντίζεται πίσω από Ζωή και Βελόπουλο. Διαχρονικά ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται να μην μπορεί να υπερκεράσει αυτό το κρίσιμο στοιχείο που αφορά την προσωπική του επίδραση στο εκλογικό σώμα.

Μόνο η Marc του έδωσε πόντους, όμως υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις που σκορπάνε χαμόγελα στην Χαριλάου Τρικούπη κύριοι

Το ότι παραλείπεται εντελώς το κόμμα Τσίπρα μάλλον είναι τυχαίο.

Πρώτος

Ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης, δεν χάνει το κουράγιο του. Ζωντανά στο δελτίο του Σρόιτερ (Alpha), είπε ότι μπορεί να ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα,

ενώ μίλησε αρκετά και για τον εαυτό του. «Εγώ δεν είμαι πολιτικάντης, δεν έχω διορίσει ποτέ κανέναν και πουθενά και μιλούν σε μένα για ρουσφέτι; Είμαι καθαρός άνθρωπος. Αυτό που ζούμε είναι δυστοπία. Αν με τιμήσουν πραγματικά με την ψήφο τους δεν θα έχουν μια κυβέρνηση που κάνει παιχνίδια παρασκηνιακά και διαπλεκόμενα. Αν με ψηφίσουν θα κάνω μια κυβέρνηση που δεν θα παίζει με τους θεσμούς».

Σε ότι αφορά τις απευθείας συνεννοήσεις με τον Αντιπρόεδρο Χατζηδάκη για ορισμό ηγεσίας στις τρεις ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, ο κ. Ανδρουλάκης δεν διέψευσε ότι έγιναν, διέψευσε όμως ότι υπήρχαν συμφωνίες. «Είναι ψεύτες, δεν είχα κάνει καμία συμφωνία για δύο πρόσωπα» σημείωσε, με τα βέλη να κατευθύνονται στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μαρινάκη και την εκπροσωπο τύπο της ΝΔ Σδούκου. «Εγώ έκανα αξιολόγηση βιογραφικών χωρίς να πάρω κανέναν τηλέφωνο, δεν τους γνωρίζω τους υποψηφίους. Και έχω τον τρόπο να το αποδείξω ανά πάσα ώρα και στιγμή».

Προεδριλικια

Φυσικά ο Πρόεδρος ρωτήθηκε και για την παραίτηση Καστανίδη από το κόμμα. Η κόντρα και το κακό κλίμα μεταξύ τους κρατάει από τις εκλογές του ’23, όταν ο Πρόεδρος επέλεξε να πάρει την βουλευτική έδρα που έβγαλε με κόπο ο Χάρης στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Η παραίτησή του χθες μάλλον διευκολύνει παρά δυσκολεύει τα πράγματα, εκτός κι αν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει στις επόμενες εκλογές να βγάλει έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης παρ’ ότι ετοιμάζονται να ριχτούν στην μάχη Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς και η βόμβα που λέγεται Ζαγοράκης. Χθες ο Πρόεδρος ήταν αυστηρός. «Η πολιτική δεν είναι βουλευτής, ευρωβουλευτής και Προεδριλίκια» είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και ο ίδιος είναι έτοιμος να τα εγκαταλείψει όλ’ αυτά σαν έρθει η ώρα του.

Ναρκοπέδιο Βουλή

Το ΠΑΣΟΚ , αλλά και τα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης ποντάρουν πολλά στις ψηφοφορίες που θα γίνουν στην Βουλή για προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ (Αραμπατζή, Λιβανός) και εξεταστική (υποκλοπές). Από πλευράς Μαξίμου όμως δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ρισκάρουν κοινοβουλευτικές εστίες έντασης ενώ έχει ξεκινήσει άτυπα η προεκλογική περίοδος.

Κύριος

Εν τω μεταξύ και εντός των γαλάζιων παίζονται μικρά και μεγαλύτερα δράματα. «Διαπιστώνετε πως υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ότι αφορά την απόφαση της κυβέρνησης να μην πάει σε Προανακριτική για τους δυο υπουργούς» ερωτήθηκε ευθέως ο Τάσος Χατζηβασιλείου (Ert News).

«Όχι» απάντησε γενναία ο βουλευτής Σερρών, η υπόθεση του οποίου είναι από τις πλέον κραυγαλέες ότι δεν εμπλέκεται σε κάτι παράνομο, όπως φάνηκε από τους διαλόγους της δικογραφίας της κ. Κόβεσι. «Να μην συγχέουμε τις περιπτώσεις του άρθρου ’86 με τις ασυλίες των βουλευτών. Δεν εντοπίζονται στοιχεία για τους δύο υπουργούς, στηρίζω απόλυτα τους δύο συναδέλφους».

Εν τω μεταξύ ο ένας από τους δύο συναδέλφους είναι η «αντίπαλος» στην εκλογική περιφέρεια των Σερρών πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία λογικά θα ευχαριστήσει τον Τάσο για όσα λέει.

Η όχi;

Καρφάκια

Πολύ ενδιαφέροντα ήταν κι όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Κολλεγίου Αθηνών.

Απόφοιτος ο ίδιος του πιο ισχυρού σχολείου της χώρας, αφού μνημόνευσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος στις 20 Μαίου του 1929 χαιρέτισε με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού τη λειτουργία του καινοτόμου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τα ελληνικά δεδομένα (ναι, το πιάσαμε το υπονοούμενο), άφησε απαλά δυο καρφάκια.

Το πρώτο, ότι υπάρχει μια υστέρηση σε ότι αφορά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, και το δεύτερο, που αφορά την σύνθεση του μαθητικού σώματος. «Κατά πόσο το Κολλέγιο εξακολουθεί να είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε άξια παιδιά, ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης. Ας μην κοροϊδευόμαστε « τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νομίζω ότι το Κολλέγιο σε έναν βαθμό έχασε αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση, την οποία είχε σίγουρα στην δική μας εποχή».

Αουτς

Σας φιλώ

Η Πυθία