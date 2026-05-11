Με δύναμη από τη Ρεματιά ο Αλέξης, μην ξεπουλάτε λέει ο Μάξιμος στους Βορειοηπειρώτες

Εβδομάδα Αλέξη στην Ρεματιά με νέα πρόσωπα δίπλα του, Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με βασικές απουσίες πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών, και αποκαλυπτηρίων των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Το ντεμπούτο του Αλέξη Τσίπρα στη Χαλάνδρι, σε εκδήλωση που δεν αφορά την παρουσίαση της Ιθάκης, αναστατώνει την κεντροαριστερή πολυκατοικία, και στέλνει ανατριχίλες τόσο στην Κουμουνδούρου, όσο και στην Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρώην πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του για το κυβερνητικό σχέδιο που έχει στο μυαλό του, ενώ εκτός από το σχέδιο, θα συστηθεί στο ευρύτερο κοινό μια ομάδα νέων στελεχών που πλαισιώνουν το εγχείρημα.

Εννοείται πως στελέχη σαν τον Κώστα Ζαχαριάδη, που έχουν παρών, και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα στείλουν τα δικά τους μηνύματα μέσω της παρουσίας στην δροσερή ρεματιά.

Το χρώμα

Οι πληροφορίες ρέουν το σταγονόμετρο για το υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά το Μαντείο μπορεί να βεβαιώσει πως δεν θα είναι το πορτοκαλί, το χρώμα.

Περισσότερο από το χρώμα πάντως, το επιτελείο του Αλέξη ενδιαφέρεται για το πως θα προσελκύσει τους περισσότερους από το 71,1% οι οποίοι στην έρευνα της 7ης Μαΐου της MRB επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Αυτή η δεξαμενή, σε συνδυασμό με το άθροισμα δυνάμεων που βρίσκονται σήμερα στην Πλεύση, το ΚΚΕ, το Μέρα25 και φυσικά σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστερά, είναι οι δύο φυσικές «λίμνες» από τις οποίες θα αντλήσει ψήφους το υπό ίδρυση κόμμα. Αυτό τουλάχιστον βγάζουν οι αναλύσεις που κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Απουσίες

Εάν αυτό είναι το στοίχημα για τον Αλέξη, για τον Κυριάκο, που βάζει τον πήχη ψηλά με την κατάκτηση και τρίτης θητείας, η μεγάλη δεξαμενή είναι όσοι επιθυμούν σταθερότητα.

Στην μάχη αυτή φυσικά θα ήθελε δίπλα του όλες τα δυνάμεις της ΝΔ, αλλά μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και μερικές συμπεριφορικές αστοχίες την πρώτη τετραετία είναι γεγονός πως υπάρχει πολιτική ψύξη μεταξύ του επιτελικού και των Καραμανλικών, για να μην αναφερθώ στον Πρόεδρο Αντώνη που τον διέγραψε κιόλας. Συνέδριο ΝΔ χωρίς την όλη ΝΔ λοιπόν, εκτός κι αν συμβεί κανένα θαύμα που δεν το βλέπω. Το γεγονός αντιμετωπίζει με ψυχραιμία ο γνωστός Καραμανλικός αλλά και ρεαλιστής ταυτόχρονα Θοδωρής Ρουσόπουλος,

τον οποίο εντόπισα να γευματίζει οικογενειακά Κυριακή μεσημέρι στο ωραιότατο Nynn του Ilissian (πρώην Χίλτον να συνηθίζουμε σιγά σιγά) μαζί με την οικογένειά του. Απέφυγα να πλησιάσω κι έτσι δεν κατάφερα να δω αν απολάμβανε σφυρίδα με αβοκάντο, η κανένα κρεατάκι με τις θεσπέσιες ψητές πατάτες, αλλά σίγουρα χαλάρωσε παρουσία σημαντικών γυναικών στη ζωή του στην Γιορτή της Μητέρας.

Συναντήσεις

Μακριά από τον μικρό μας τόπο, η εβδομάδα έχει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας της συνάντησης Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι.

Η διήμερη Σύνοδος Κορυφής θα γίνει στο Πεκίνο 14 και 15 Μαΐου και όταν συναντώνται οι δύο υπερδυνάμεις όλοι ελπίζουμε να βγει κάτι καλό. Οι δυο τους πάλι ελπίζουν σε διαφορετικά ο καθένας. Ο Τραμπ, ελπίζει ν ’αποσπάσει από τον Προέδρο Σι ότι δεν θα συνεχίσει να εξοπλίζει το Ιραν και θα συνεχίσει να στέλνει σπάνιες γαίες στις ΗΠΑ.

Ο κινέζος ομόλογός του πάλι θα ήθελε διακαώς από τις ΗΠΑ να κάνουν τα στραβά μάτια στην υπόθεση της Ταϊβάν που ο κινεζικός δράκος επιθυμεί να επανατοποθετήσει στην δική του επιρροή. Η ευχή είναι να μην γίνουν ανταλλαγές.

Με ποιόν είμαστε

Το νούμερο ένα θέμα του πλανήτη γενικώς είναι η ενέργεια. Είτε μπλοκάρεται η ροή της στα Στενά του Ορμούζ, είτε παρεμποδίζεται εξαιτίας οικονομικών συγκρούσεων των δυνάμεων του πλανήτη, έχει αναδειχθεί σε νούμερο ένα πρόβλημα. Όμως ακόμα και σε μικρές χώρες όπως η Ελλάδα ξαφνικά ανοίγονται ευκαιρίες από εκεί που δεν το περιμένεις.

«Όταν μας ρωτάνε αν είμαστε με τους υδρογονάνθρακες ή με τον ήλιο και τον άνεμο, τους απαντάμε: Είμαστε με την Ελλάδα και τους Έλληνες!» απάντησε θριαμβευτικά ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου

Μιλώντας στο τελευταίο προσυνέδριο του κόμματος στην Θεσσαλονίκη.



«Γιατί, σήμερα όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του. Προστατεύει την κοινωνία του και την οικονομία της χώρας του. Και ουσιαστικά προασπίζει την ελευθερία του».

Οι ανάγκες της Ελλάδας

Όπως τόνισε ο υπουργός, για πρώτη φορά, μετά από σχεδόν μισό αιώνα θα πραγματοποιηθεί υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο. «Και η κοινοπραξία της ExxonMobil υπολογίζει το κοίτασμα σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, όταν οι εθνικές μας ανάγκες είναι 6 δις κυβικά μέτρα. Αναλογιστείτε τους αριθμούς. Εκτιμούν 270 δις και οι ανάγκες μας είναι 6.

Πόσες δυνατότητες ανοίγονται για την Πατρίδα μας. Και υπολογίζει η κοινοπραξία, τα δημόσια έσοδα σε 10 δις. Και αυτό είναι ένα από τα οικόπεδα. Και η Chevron με την Helleniq Energy θα ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες πριν το τέλος αυτού του χρόνου νοτίως της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τα δικαιώματά μας και ακυρώνοντας τους ανιστόρητους ισχυρισμούς της Τουρκίας.

Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου στον κόσμο δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Αυτός είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός της ευθύνης».

Μην πουλάτε

Μήνυμα πατριωτισμού απέστειλε και σε ένα άλλο κομμάτι του ελληνισμού, ο Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ μιλώντας στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων Βορείου Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα παρουσία του ευρωβουλευτή Φρέντυ Μπελέρη.

«Θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, που τόσα δεινά υπέστη από το το πιο στυγνό κομμουνιστικό και αθεϊστικό καθεστώς του Εμβέρ Χότζα. Θα ήθελα, λοιπόν, να πω στους αδελφούς μας Βορειοηπειρώτες, μην ξεπουλάτε τις ιδιοκτησίες σας στα χωριά σας, φροντίστε να εγγραφούν τα παιδιά σας στα δημοτολόγια της γειτονικής χώρας, συμμετέχουν στις εκλογές στην Αλβανία για τη βουλή και τους δήμους, ώστε να ακούγεται η φωνή σας» τόνισε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Δημογραφικό

Για να αποστέλλουν διάφορα μηνύματα οι πολιτικοί βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν Έλληνες να τα ακούνε. Ως εκ τούτου, το Συνέδριο για το πρόβλημα του Δημογραφικού που έγινε στην Ιθάκη, είχε το δικό του ενδιαφέρον.

Παρόντες από κυβερνητικής πλευράς ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Θα σταθώ στις επισημάνσεις Γερουλάνου

«Η Ελλάδα γίνεται όλο και περισσότερο χώρα για να την επισκέπτεστε, όχι για να ζεις. Κυρίως γιατί στερεί στους νέους τα βασικά εργαλεία της δημιουργίας: εργασία με προοπτική, στέγη, κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσια παιδεία και υγεία. Ένα κράτος που αποκλείει τη νέα γενιά από το μέλλον της, δεν γεννά ελπίδα. Σκοτώνει όνειρα.

Γ’ αυτό και το Δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα, αλλά είναι ζήτημα που μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε ως κράτος, ως οικονομία. Αν δεν αντιμετωπιστεί ως πολυπαραγοντικό, δεν αντιμετωπίζεται».

Αμήν

Σας φιλώ

Η Πυθία