Newsbomb.gr: Έξι χρόνια στην κορυφή της ενημέρωσης στην Ελλάδα

Το Newsbomb.gr και για το 2020 βάζει την σφραγίδα του και βρίσκεται -για έκτη συνεχόμενη χρονιά- στην κορυφή της ενημέρωσης στην Ελλάδα, τόσο σύμφωνα με το Digital News Report του Reuters Institute for the Study of Journalism, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης όσο και με τα επίσημα στοιχεία της ΕΝΕΔ (Ένωση Ιδιοκτητών Διαδικτύου) - Οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα, ειδικά όταν προέρχονται από τις πλέον έγκυρες και αξιόπιστες διεθνείς έρευνες που ασχολούνται με την ενημέρωση σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι έρευνες που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Reuters -