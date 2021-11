J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε και η «βόμβα» της Ιωάννας Τούνη (videos)

J2US: Το έβδομο live του Just The Two of Us ήταν γεμάτο χορό, τραγούδι, κέφι αλλά και μία αποχώρηση!

Μετά την λήξη του διαγωνιστικού μέρους, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν άλλη μια αποχώρηση.

Τα 10 ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στη σκηνή και διεκδίκησαν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού. Να σημειωθεί πως η ψηφοφορία άνοιξε στην αρχή του σόου και έκρινε κατά 50% ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει.

Έτσι λοιπόν, ο Νίκος Κοκλώνης ξεκίνησε να ανακοινώνει με τυχαία σειρά τα ζευγάρια που τα κατάφεραν απόψε και συνεχίζουν και την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, στο τέλος στη σκηνή έμειναν η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Μάρα Μεϊμαρίδη με τον Σταν.

Τελικά αυτοί που δεν τα κατάφεραν και αποχώρησαν από το «Just the 2 of us» ήταν η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο επόμενο live δεν θα δούμε την Ιωάννα Τούνη, καθώς ένα δικό της άτομο έχει πρόβλημα υγείας, ωστόσο ο Νικηφόρος θα βρεθεί κανονικά στη σκηνή του «Just the 2 of us» με μια καλεσμένη έκπληξη.

