Just the 2 of US: Έκπληξη με το ζευγάρι που αποχώρησε (video)

Just the 2 of Us: Απρόσμενη αποχώρηση - Ποιοι έφτασαν ακόμα πιο κοντά στον τελικό;

Τα επτά ζευγάρια που έχουν απομείνει στο σόου έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στη σκηνή και διεκδίκησαν τη ψήφο του τηλεοπτικού κοινού. Να σημειωθεί πως η ψηφοφορία άνοιξε στην αρχή του σόου και έκρινε κατά 50% ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει.

Στο τέλος της βραδιάς ο Νίκος Κοκλώνης φώναξε όλα τα ζευγάρια για να ανακοινώσει ποιοι θα συνεχίζουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά και ποιοι θα είναι αυτοί που θα φύγουν.

Τελευταίοι στη σκηνή έμειναν η Super Κική με τον Γιώργο Βελισσάρη και η Ειρήνη Παπαδοπούλου με τον Τζέιμς Καφετζή.

Τελικά το ζευγάρι που αποχώρησε από το «Just the 2 of us» ήταν η Super Κική με τον Γιώργο Βελισσάρη.

