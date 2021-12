Γιώργος Λιανός: Τρολάρομαι για «πατάτα» που έκανα στο The Voice – Έχω κάνει προσθετική μαλλιών

Ο Γιώργος Λιανός προχώρησε σε αποκαλύψεις για το The Voice, το Survivor αλλά και την προσωπική και επαγγελματική του ζωή

Για τις δύο τελευταίες μεγάλες επαγγελματικές του απασχολήσεις, το The Voice και το Survivor, αλλά και για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή μίλησε ο Γιώργος Λιανός το βράδυ της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Αρχικά ο Γιώργος Λιανός μίλησε για το The Voice λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεγάλης νικήτριας, της 16χρονης Άννας Αργυρού, αποκαλύπτοντας τη γκάφα που έκανε on air λίγα επεισόδια πριν τον τελικό όταν μπέρδεψε το όνομα της νικήτριας στα cross battles: «Μπέρδεψα τα ονόματα των δύο παικτριών στο The Voice, τρολάρω τον εαυτό μου γιατί έκανα μεγάλη πατάτα».

Μιλώντας γενικότερα για την καριέρα του ο Γιώργος Λιανός εξήγησε ότι «περίμενα τη μεγάλη ευκαιρία τηλεοπτικά» προσθέτοντας ότι εκεί που άρχισε να ξεδιπλώνεται ήταν «στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο» γιατί εκεί με άφησαν λίγο ανεξέλεγκτο». «Ασχολήθηκα αποκλειστικά με το τραγούδι μόνο για δύο χρόνια. Ήμουν πάντα με το ένα πόδι εκτός, γιατί με ενδιέφερε η τηλεόραση και το ραδιόφωνο» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιανός.

Όταν η συζήτηση πήγε στην προσωπική του ζωή ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε ότι τη μικρή του κόρη τη λένε Βαλέρια – Ασημούλα «έχει πάρει και το όνομα της μαμάς μου» δηλώνοντας ότι «είναι χαρά μου να έχω και τα τέσσερα παιδιά μου μαζεμένα στο σπίτι, ακόμα και αν κουράζομαι, το απολαμβάνω».

Στην ερώτηση, δε, για το πότε θα βρεθεί κοντά του η οικογένειά του στον Άγιο Δομίνικο όπου θα γυρίζεται το Survivor ο Γιώργος Λιανός είπε ότι «η Κωνσταντίνα και η Βαλέρια θα έρθουν στον Άγιο Δομίνικο μόλις στρώσουν τα πράγματα. Ελπίζω το Πάσχα να καταφέρω να έρθουν και τα μεγάλα μου παιδιά».

Ο Γιώργος Λιανός είπε, επίσης, ότι «δεν έχω μπλέξει με εξαρτήσεις αν και υπήρχαν στον χώρο. Έχω δει κάποια πράγματα με το ποτό. Όταν αρχίσεις να εξαρτάσαι από κάτι χάνεις την αυτοκυριαρχία σου» ενώ αποκάλυψε ότι έχει «βάλει» μαλλιά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, δεν το θεωρώ ταμπού. Είμαι υπέρ των μικρών παρεμβάσεων και ειδικά αν το απαιτεί η δουλειά μου».