J2US: Ο Σταμάτης Γονίδης, το ντουέτο με τη Βανδή και ο γιος του Μπομπ Μάρλεϊ

J2US: Η παρουσία του Σταμάτη Γονίδη σημάδεψε το σόου του Νίκου Κοκλώνη το Σάββατο (12/11). Η πρώτη μετάδοση του τραγουδιού που έγραψε μαζί με τον γιο του Μπομπ Μάρλεϊ και το ντουέτο με τη Δέσποινα Βανδή.

Ένα ακόμα βράδυ Σαββάτου (12/11) περιλάμβανε… μαραθώνια μετάδοση του Just the Two of Us από την τηλεόραση του Alpha. Στο εντυπωσιακό σόου που ετοίμασε για ακόμα μια φορά ο Νίκος Κοκλώνης, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ξεχωριστοί καλεσμένοι που ανέλαβαν την ψυχαγωγία τηλεθεατών και κοινού.

Έτσι, εκτός από την εκθαμβωτική – και περσινή νικήτρια μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου – Κατερίνα Λιόλιου, το «παρών» στη σκηνή του J2US έδωσε και ο Σταμάτης Γονίδης.

Ο διάσημος λαϊκός τραγουδιστής ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, προκαλώντας χαμό τόσο στο στούντιο όσο και στα social media όπου δέχθηκε αποθεωτικά σχόλια.

Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε και τη συνεργασία που έχει κάνει ο Σταμάτης Γονίδης με τον γιο του Μπομπ Μάρλεϊ, Τζουλιάνο! Στο σόου προβλήθηκε και ένα μέρος του τραγουδιού που ερμηνεύουν μαζί, σε παγκόσμια πρώτη μετάδοση!

Νωρίτερα, ο Σταμάτης Γονίδης είχε καθηλώσει με την εντυπωσιακή του ερμηνεία στο δικό του ρεπερτόριο, ενώ φώναξε στη σκηνή και τη Δέσποινα Βανδή η οποία πήρε τη σκυτάλη και ήταν επίσης συγκλονιστική!