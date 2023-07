Survivor All Star: Πόσα λεφτά έχουν βάλει στην τσέπη οι παίκτες που είναι από την day 1 στο ριάλιτι

Survivor All Star: Ένα χρηματικό ποσό που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν μπορούσε να το συγκεντρώσει κανείς σε τόσο λίγες ημέρες

Πολύς λόγος έχει γίνει για τις χρηματικές απολαβές των παικτών που συμμετέχουν φέτος στο Survivor All Star.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο κάθε παίκτης πληρώνεται φέτος 5.000 ευρώ την εβδομάδα. Αν υπολογίσει κανείς ότι το ριάλιτι επιβίωσης είναι στον αέρα από τις 8 Ιανουαρίου αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν πάει στον Άγιο Δομίνικο από την day 1 έχουν ήδη βάλει στις τσέπες τους 130.000 ευρώ.

Ένα ποσό που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν μπορούσε να το συγκεντρώσει κανείς σε τόσο λίγες ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι οι "παλιοί" όπως ο Σάκης Κατσούλης, Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ο Μάριος Πρίαμος, Στέλλα Ανδρεάδου και Νίκος Μπάρτζης έχουν ήδη στις τσέπες τους 130.000 ευρώ.

Βασάλος - Πήρε 120.000 ευρώ από το Survivor All Star και τον διεκδικούν δύο εκπομπές

Με 120.000 ευρώ αποχώρησε από το Survivor All Star o Κωνσταντίνος Βασάλος αλλά αυτό δεν είναι το μόνο θετικό που αποκόμισε από το ριάλιτι επιβίωσης.

Σύμφωνα με τις τηλεοπτικές εκπομπές τον νεαρό γυμναστή – που τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές - επιθυμεί να έχει από τη νέα σεζόν η Φαίη Σκορδά.

Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν πως η Acun Medya δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο ο Βασάλος να είναι ο βοηθός συμπαρουσιαστής του Γιώργου Λιανού στο νέο ριάλιτι «I am a celebrity get me out of here» που θα ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο καλοκαίρι και θα αρχίσει να προβάλλεται το φθινόπωρο στη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ήδη ο Βασάλος είχε μια γεμάτη reality χρονιά νικητής στο «Asia Express» του Star και φιναλιστ στο «Survivor All Star».