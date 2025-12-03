Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι» λέει η κόρη

Τι αποκάλυψαν κόρη και εγγονός

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι» λέει η κόρη
Τραγικό, τριπλό χτύπημα για μία οικογένεια στο Κερατσίνι.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων δεν άντεξε την απώλεια του γιου και άφησε την τελευταία του πνοή, στο σπίτι όπου επί 35 χρόνια είχαν δημιουργήσει μία κοινή ζωή.

Στο Λέχαιο είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο ηλικιωμένο ζευγάρι.

Ο εγγονός του ζευγαριού, που πριν από λίγο καιρό είδε τον πατέρα του να ξεψυχάει στα χέρια του, μίλησε στο MEGA περιγράφοντας το μοιραίο πρωινό όταν οι γονείς του πατέρα του «λύγισαν» υπό το βάρος του πένθους:

«Εγώ είχα πάει να του πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση».

«Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

Πέρα από την απώλεια του γιου, η οικογένεια φαίνεται να κουβαλά μία διαταραγμένη σχέση μεταξύ των ηλικιωμένων και της κόρης τους.

«Όταν έρχονται και παρακολουθούν τις κάμερές μου, ψάχνουν όλο το ιστορικό μου, και έχω εγώ λευκό ποινικό μητρώο, και δεν μου λέει τίποτα εμένα η Αστυνομία και πάει κάτω στην Αστυνομία κάνει κατάθεση ο εγγονός τους και ο φίλος του που τους βρήκαν. Εγώ από εκεί και πέρα τι φταίνε αν αυτοί πέθαναν από καρδιά; Και προφανώς και υπήρχε κάτι κληρονομικό», ανέφερε η κόρη του ζευγαριού.

«Αν πέθανε ο αδερφός μου σας πληροφορώ, υπήρχε μια διαμάχη να μην παρκάρει το παιδί μου εδώ πάνω το αυτοκίνητο, γιατί δεν τον γούσταραν. Δεν τον θέλανε. Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχουν στην κοινωνία», δήλωσε.

Ακόμα και την ημέρα που πέθαναν σε απόσταση αναπνοής, η κόρη δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους.

«Χτύπησε την πόρτα η Αστυνομία, και μου λέει "κυρία μου ελάτε να μου πείτε πώς πάτε στο σπίτι σας". Τους λέω "από εδώ από τη σκάλα". Δεν με άφηναν να έχω πρόσβαση να μπω στο σπιτάκι μου», συνέχισε.

«Έφτιαξα ένα σπίτι και έρχονταν και μου πετούσαν πέτρες να βγω έξω από το σπίτι, να σηκωθώ να φύγω από ο σπίτι. Το τι bullying έχω δεχθεί εγώ από αυτούς τους ανθρώπους. Αν ρωτήσετε την γειτονιά θα σας πουν», τόνισε η κόρη του ζευγαριού.

«Η παρουσία μου τους ενοχλεί»

«Το ασθενοφόρο τους άφησε. Εγώ ούτε καν το είδα το ασθενοφόρο και μετά, ξημερώνοντας βρέθηκαν πεθαμένοι. Εγώ τι φταίω που είμαι πάνω στο σπίτι μου;
Ο συγχωρεμένος (αδελφός της) που πέθανε, για τη θέση που έλεγε η γειτόνισσα, του πάρκινγκ, μπήκε μέσα, προχώρησε, πήρε το αυτοκίνητό του πέρα- δώθε, το έβαλε μπρος και πίσω. Μετά που βγήκε και μας έβρισε ελεεινότατα και εμένα και το παιδί μου. Μπήκε μέσα στο σπίτι του, πήρε το κλειδί. Έκανε πίσω – μπρος το αυτοκίνητό του και μετά μπήκε μέσα και μίλαγε με τον ανιψιό μου και πέθανε που μίλαγε στο τηλέφωνο μετά από ένα τέταρτο. Τι φταίω εγώ αν ο κύριος (ο αδελφός μου) είχε καρδιά και βγήκε να κάνει φασαρία;», είπε αρχικά στο Live news.

«Η παρουσία μου τους ενοχλεί. "Να σηκωθείς να φύγεις" ή να τους δίνεις 700 ευρώ το μήνα, μέσα στο σπίτι που έφτιαξες νοίκι; Γιατί θέλανε αυτοί λεφτά; Έχω φωνάξει επανειλημμένα την αστυνομία γιατί με έχουν εξυβρίσει με τον χυδαιότερο τρόπο, με έχουν απειλήσει. Το τι δεν έχω ζήσει από αυτούς τους ανθρώπους», συνέχισε.

– Για τους γονείς σας είχατε καλέσει την αστυνομία;

«Για τους γονείς μου, που με βρίζανε. Μου πετάγανε πέτρες. Την ημέρα που έγινε το περιστατικό με τον αδερφό μου μπήκα μέσα και πήρα την Αστυνομία. Η Αστυνομία εκείνη την ημέρα άργησε να έρθει μισή ώρα. Ο καβγάς έγινε: εγώ πάνω στο μπαλκόνι του σπιτιού μου και αυτός κάτω στην αυλή του. Ήρθα εγώ σε επαφή μαζί του για να τον σκοτώσω;», υπογράμμισε.

