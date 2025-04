The Fantastic Four: First Steps - Στον «αέρα» το τρέιλερ

Το πρώτο πλήρες τρέιλερ των «The Fantastic Four: First Steps» έδωσε στη δημοσιότητας η Marvel Studios, αποκαλύπτοντας στους θαυμαστές λεπτομέρειες της επερχόμενης ταινίας, αλλά και την Julia Garner ως Silver Surfer.

Στα πλάνα, ο χαρακτήρας της φτάνει με ένα προφητικό μήνυμα για την προσέγγιση του Galactus, θέτοντας τις βάσεις για μια κοσμική αναμέτρηση. Στο κουαρτέτο των υπερηρώων πρωταγωνιστούν ο Pedro Pascal ως Reed Richards, γνωστός ως Mister Fantastic, η Vanessa Kirby ως Sue Storm, γνωστή και ως Invisible Woman, ο Joseph Quinn ως Johnny Storm, ο Human Torch, και ο Ebon Moss-Bachrach ως Ben Grimm, γνωστός και ως The Thing.

Ο χαρακτήρας της Kirby απεικονίζεται ως η πρώτη υπερήρωας της Marvel που είναι επίσης εργαζόμενη μητέρα, με το τρέιλερ να επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της - μια αξιοσημείωτη προσθήκη στην ιστορία της.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον Ralph Ineson που ενσαρκώνει τον κακό Galactus, την Julia Garner ως Silver Surfer, καθώς και τους Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne και John Malkovich σε ρόλους που δεν έχουν αποκαλυφθεί.





Αυτή η ταινία σηματοδοτεί το επίσημο ντεμπούτο των Fantastic Four στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, μετά την εξαγορά της 20th Century Fox από την Disney, η οποία έφερε χαρακτήρες όπως οι X-Men στο δυναμικό της.

Σε σκηνοθεσία του Matt Shakman, το "The Fantastic Four: First Steps' έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Ιουλίου.

Σχετικές ειδήσεις