Μάριος Αθανασίου: Η δημοφιλής σειρά στην οποία θα πρωταγωνιστήσει την επόμενη σεζόν
«Μια συνεργασία έκπληξη, ούτε εγώ το φανταζόμουν», είπε ο Μάριος Αθανασίου μεταξύ άλλων
Ο Μάριος Αθανασίου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» και μίλησε για τα νέα τηλεοπτικά του σχέδια. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι την επόμενη σεζόν θα βρεθεί στη Γη της Ελιάς.
«Την επόμενη σεζόν θα βρίσκομαι στη Γη της Ελιάς. Μια συνεργασία έκπληξη, ούτε εγώ το φανταζόμουν. Ήθελα να συνεργαστώ με τα παιδιά, το είχα κάποια στιγμή στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα για την υπόθεση. Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν θα πάω διακοπές φέτος» αποκάλυψε ο Μάριος Αθανασίου.
