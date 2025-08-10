Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Σάκης Κατσούλης
Το ερωτευμένο ζευγάρι θα παντρευτεί τους επόμενους μήνες
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, καθώς σχεδιάζουν να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας τους επόμενους μήνες.
Ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor έκανε την πολυπόθητη πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, η οποία είπε αμέσως το «ναι», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους.
Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του αποδράσεις στα ελληνικά νησιά, με την Μαριαλένα να δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές οπού φαίνεται το μονόπετρο που της χάρισε ο αγαπημένος της.
