Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της

Σε πελάγη ευτυχίας η γνωστή επιχειρηματίας με τον ερχομού του γιου της

Newsbomb

Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της
Instagram
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η Βαλέρια Χοψονίδου, με τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Εδώ και 2,5 εβδομάδες η γνωστή επιχειρηματίας και αδελφή της Ολυμπίας Χοψονίδου κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Αντώνη Βλωτιδέλλη.

Μετά από ένα διάστημα αποχής από τα social media, την Τρίτη 12 Αυγούστου η Βαλέρια Χοψονίδου επέστρεψε δημοσιεύοντας στο Instagram μια πολύ τρυφερή στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, κατέγραψε με το κινητό της την ηρεμία που επικρατεί την ώρα που ο νεογέννητος γιος της κοιμάται στην κούνια του ενώ παράλληλα ακούγεται ένα γλυκό νανούρισμα.

βαλέρια-χοψονίδου

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας - 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ibiza Final Boss: O τύπος που έγινε διάσημος σε 24 ώρες και τώρα βγάζει 40.000 λίρες την ημέρα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Το ενδεχόμενο εμπρησμών σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο εξετάζουν Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα σε πολυκατοικία στην Ανθούπολη

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 48χρονος άντρας απειλούσε να πέσει στο κενό στα Κάστρα Σερβίων

15:24LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της η Εμα Στόουν»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένα ρεκόρ για τη Μελόνι - 1.024 ημέρες πρωθυπουργός, η 4η μακροβιότερη από το 1945

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χίο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Βολισσό

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη ένας πνιγμός στην Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Τσούτσουρα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παιδική χαρά στον Δήμο Αλίμου - Κονδύλης: «Το παιδί είναι το μόνιμο σημείο της προσοχής μας»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

14:51LIFESTYLE

Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της

14:45LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία του Bad Bunny με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στο πλευρό της - Δείτε βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «βλέπουν» ο ένας τον άλλον φάλαινες και δελφίνια - Ένα επιστημονικό συμπέρασμα

14:40TRAVEL

Οι «Παναγίες του Αιγαίου» που είναι αφιερωμένες στην «Κοίμηση της Θεοτόκου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια στον Αγαλά στη Ζάκυνθο: 112 για 17 οικισμούς στην Πάτρα - Φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Άγιο Στέφανο, Χίο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη» - Ο εφιάλτης που ζούσε το παιδί

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών: Συνελήφθη 25χρονος - Αναζητείται γνωστός τράπερ

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ