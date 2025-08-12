Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της
Σε πελάγη ευτυχίας η γνωστή επιχειρηματίας με τον ερχομού του γιου της
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η Βαλέρια Χοψονίδου, με τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.
Εδώ και 2,5 εβδομάδες η γνωστή επιχειρηματίας και αδελφή της Ολυμπίας Χοψονίδου κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Αντώνη Βλωτιδέλλη.
Μετά από ένα διάστημα αποχής από τα social media, την Τρίτη 12 Αυγούστου η Βαλέρια Χοψονίδου επέστρεψε δημοσιεύοντας στο Instagram μια πολύ τρυφερή στιγμή.
Πιο συγκεκριμένα, κατέγραψε με το κινητό της την ηρεμία που επικρατεί την ώρα που ο νεογέννητος γιος της κοιμάται στην κούνια του ενώ παράλληλα ακούγεται ένα γλυκό νανούρισμα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:24 ∙ LIFESTYLE
Τζένιφερ Λόρενς: «Δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της η Εμα Στόουν»
14:51 ∙ LIFESTYLE
Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό
11:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ