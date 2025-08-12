Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η Βαλέρια Χοψονίδου, με τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Εδώ και 2,5 εβδομάδες η γνωστή επιχειρηματίας και αδελφή της Ολυμπίας Χοψονίδου κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Αντώνη Βλωτιδέλλη.

Μετά από ένα διάστημα αποχής από τα social media, την Τρίτη 12 Αυγούστου η Βαλέρια Χοψονίδου επέστρεψε δημοσιεύοντας στο Instagram μια πολύ τρυφερή στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, κατέγραψε με το κινητό της την ηρεμία που επικρατεί την ώρα που ο νεογέννητος γιος της κοιμάται στην κούνια του ενώ παράλληλα ακούγεται ένα γλυκό νανούρισμα.

