Λευτέρης Πανταζής: Ακυρώθηκε η αποψινή του εμφάνιση στην Άρτα λόγω πυρκαγιάς

Ο Λευτέρης Πανταζής ακύρωσε την αποψινή του εμφάνιση στην Καμπή της Άρτας λόγω της μεγάλης φωτιάς που πλήττουν τα τελευταία 24ωρα την περιοχή.

Η περιοχή έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα από τις πυρκαγιές με τρία μεγάλα μέτωπα που ξέσπασαν στον Δήμο Ζηρού. Ο Λευτέρης Πανταζής έγραψε στα social media: «Δυστυχώς το αυριανό live στην Καμπή ακυρώνεται λόγω φωτιάς. Ο Θεός και η Παναγία να βάλουν το χέρι τους».