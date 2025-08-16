Ο τράπερ Ρακ σταμάτησε τη συναυλία για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ - «Θα πας νοσοκομείο»
Το βίντεο, που καταγράφηκε και αναρτήθηκε στο TikTok, διαδόθηκε με ταχύτητα, διχάζοντας το κοινό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο τράπερ Ρακ διέκοψε ξαφνικά τη συναυλία του για να απευθυνθεί σε έναν 15χρονο θαυμαστή του, ο οποίος έπινε αλκοόλ μπροστά στην κάμερα.
«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», τον προειδοποιεί με έντονο ύφος, σε απόσπασμα που προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα social media.
Το βίντεο, που καταγράφηκε και αναρτήθηκε στο TikTok, διαδόθηκε με ταχύτητα, διχάζοντας το κοινό. Κάποιοι χρήστες εκφράζουν θετικά σχόλια για την παρέμβασή του, θεωρώντας ότι έστειλε σωστό μήνυμα στους ανήλικους θαυμαστές του, ενώ άλλοι τον επικρίνουν για υπερβολική αντίδραση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Εξαφανίστηκε 13χρονη από τον σταθμό του τρένου
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι Κινέζοι έκαναν μυστικό deal με τους αντάρτες Χούθι
10:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας
10:00 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ