Πηγή Δεβετζή: Ποζάρει με μπικίνι στη Μύκονο και στέλνει μήνυμα θετικής ενέργειας
Η Ολυμπιονίκης του τριπλούν πόζαρε στο Νησί των Ανέμων και προκάλεσε σχόλια θαυμασμού
Η Πηγή Δεβετζή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές στα social media.
Με εντυπωσιακό μπικίνι, η Ολυμπιονίκης του τριπλούν πόζαρε στο Νησί των Ανέμων και προκάλεσε σχόλια θαυμασμού.
«Θετική σκέψη, θετική αύρα, θετική ζωή» έγραψε στη λεζάντα, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.
