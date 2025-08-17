Πηγή Δεβετζή: Ποζάρει με μπικίνι στη Μύκονο και στέλνει μήνυμα θετικής ενέργειας

Η Πηγή Δεβετζή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές στα social media.

Με εντυπωσιακό μπικίνι, η Ολυμπιονίκης του τριπλούν πόζαρε στο Νησί των Ανέμων και προκάλεσε σχόλια θαυμασμού.

«Θετική σκέψη, θετική αύρα, θετική ζωή» έγραψε στη λεζάντα, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.