Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά μετά από έξι χρόνια σχέσης - Δείτε βίντεο
Ο γάμος έγινε στο Island, ενώ κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλι
Ο τράπερ FY παντρέυτηκε την αγαπημένη του Αλεξία Κεφαλά, μετά από έξι χρόνια σχέσης. Ο γάμος έγινε στο Island, ενώ κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλι.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik Records, καθώς και η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καλεσμένοι του γάμου ήταν περίπου 120.
Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε πολλαπλά βίντεο στο Instagram από την προετοιμασία της Αλεξίας για τον γάμο, καθώς και από την ίδια την δεξίωση.
Δείτε βίντεο:
