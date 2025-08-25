Η Claudia Schiffer έγινε 55 ετών και το γιορτάζει στην Ελλάδα. Το μοντέλο από τη Γερμανία που ανήκει στη χρυσή εξάδα των σούπερ μόντελ, μαζί με τη Naomi Campbell, τη Cindy Crawford, τη Linda Evangelista, την Christy Turlington και την Kate Moss απολαμβάνει το καλοκαίρι της και τα γενέθλιά της στη χώρα μας.

Μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες με τη λεζάντα: «οι νύχτες το καλοκαίρι στην Ελλάδα», χωρίς όμως να αποκαλύψει σε ποιο μέρος βρίσκεται. Η 55χρονη κρατά μία τσάντα γνωστού οίκους μόδας και ποζάρει χαμογελαστή.