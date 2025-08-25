Η Κλόντια Σίφερ έγινε 55 και το γιορτάζει στην Ελλάδα – Δείτε εικόνες

Η Κλόντια Σίφερ γιορτάζει σήμερα τα 55α γενέθλιά της. Το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η Κλόντια Σίφερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν μπροστά στην πισίνα να παίζει τάβλι. Το μοντέλο ποζάρει με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ, χαμογελά πλατιά στον φακό.

Στη λεζάντα ενημέρωσε τους θαυμαστές της για τη μέρα των γενεθλίων της, ενώ, δήλωσε τυχερή που είναι υγιής και ευτυχισμένη. Συγκεκριμένα, έγραψε: «55 σήμερα, τόσο τυχερή που έχω χαρούμενα γενέθλια με υγεία».