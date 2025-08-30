Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος μοιράζομαι μαζί σας μερικές όμορφες στιγμές του»
Η παρουσιάστρια του Alpha πέρασε μεγάλο μέρος του Αυγούστου στην Πάρο, όπου μαζί με τον σύζυγό της διαθέτουν εξοχικό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κάνει τον δικό της απολογισμό καλοκαιριού, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές της.
Η παρουσιάστρια του Alpha πέρασε μεγάλο μέρος του Αυγούστου στην Πάρο, όπου μαζί με τον σύζυγό της διαθέτουν εξοχικό. Το πρωί του Σαββάτου (30 Αυγούστου), μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποίησε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος μοιράζομαι μαζί σας μερικές όμορφες στιγμές του».
Δείτε την ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:16 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025
23:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Ταρεμί - Έφτασε ο Μάντσα
20:52 ∙ LIFESTYLE
Πάνος Μεταξόπουλος: Η μεγάλη διαφορά ηλικίας με τη σύζυγό του
23:14 ∙ WHAT THE FACT