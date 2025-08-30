Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος μοιράζομαι μαζί σας μερικές όμορφες στιγμές του»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κάνει τον δικό της απολογισμό καλοκαιριού, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές της.

Η παρουσιάστρια του Alpha πέρασε μεγάλο μέρος του Αυγούστου στην Πάρο, όπου μαζί με τον σύζυγό της διαθέτουν εξοχικό. Το πρωί του Σαββάτου (30 Αυγούστου), μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποίησε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος μοιράζομαι μαζί σας μερικές όμορφες στιγμές του».

Δείτε την ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή: