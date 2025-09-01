Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού από τον Γιώργο Τσαλίκη

Το τραγούδι με τίτλο «Μανταλάκια» έχει γίνει το απόλυτο πανηγυριώτικο τραγούδι του 2025. Το τραγούδι εκτοξεύτηκε όταν ο τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης εμφανίστηκε στο TikTok με μανταλάκια πάνω του, τραγουδώντας το κομμάτι, κάνοντάς το viral.

Από τότε, το «Μανταλάκια» τραγουδήθηκε και από παίκτες της Εθνικής ομάδας αλλά και από διάσημα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, δίνοντας του ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη δημοφιλία.

Ο Γιώργος Τσαλίκης ήταν πρωτοπόρος και σε άλλα τραγούδια όπως το «Δεν σου κάνω τον άγιο», το «Ραβασάκι» και το «Είμαι μια χαρά», φέρνοντας τα πανηγυριώτικα τραγούδια στο ευρύ κοινό. Τα έκανε δημοφιλή και τα πέρασε σε clubs, ραδιόφωνα και μεγάλες πίστες.

Πλέον, στις πίστες οι νέοι πηγαίνουν με σακουλάκια μανταλάκια από το σούπερ μάρκετ. Οι φαν τα κρεμάνε στα ρούχα τους ή τα προσφέρουν στον τραγουδιστή.

Και φυσικά, το TikTok πήρε φωτιά αφού δεκάδες βίντεο με χορευτικά έχουν κατακλύσει την πλατφόρμα.