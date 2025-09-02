Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι ποζάροντας με το καυτό μπικίνι της

Μπορεί να επέστρεψε στην καθημερινή της ρουτίνα στην Αθήνα, ωστόσο, το μυαλό και η καρδιά της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου παραμένουν σε mood διακοπών.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) μοιράστηκε μία σειρά από άκρως καλοκαιρινές φωτογραφίες, στην οποίες ποζάρει φορώντας ένα από τα αγαπημένα της μπικίνι και ποζάρει με χάρη στον φακό, ενώ είναι σε μία ειδυλλιακή παραλία.

«Your favorite Senorita», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της και σημαίνει η «αγαπημένη σου κυρία».

https://www.instagram.com/p/DOGZxNrDAvz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

