Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το εντυπωσιακό της look σε παραλία της Μυκόνου και η συνάντηση με την Δαλάκα

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου περνάει ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, τον αγαπημένο της καλοκαιρινό προορισμό, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, Έφη. Μαζί γυρνούν στα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου.

Ο φακός του Mykonos Live TV τις απαθανάτισε στο πολυσύχναστο Nammos στην Ψαρρού, όπου χαλάρωναν και απολάμβαναν τον ήλιο. Η Αλεξάνδρα έκλεψε τις εντυπώσεις με το εκθαμβωτικό της look: κόκκινο ολόσωμο μαγιό με ροζ λεπτομέρειες, συνδυασμένο με ασορτί κιμονό, λευκά γυαλιά και ψάθινο καπέλο, υπογραμμίζοντας για ακόμη μια φορά την αδυναμία της στο εκρηκτικό στιλ που συχνά τραβά τα βλέμματα, αλλά και το καλλίγραμμο κορμί της.

Κατά την παραμονή τους στην παραλία, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας είχε μια σύντομη κουβέντα με την Κατερίνα Δαλάκα, η οποία απολάμβανε το μπάνιο της σε κοντινή ξαπλώστρα.

Διαβάστε επίσης