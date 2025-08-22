Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ρομαντικές στιγμές στην αγκαλιά του Αλέξανδρου Λυκούδη στην Κεφαλονιά
Το πρώτο τους καλοκαίρι μαζί απολαμβάνουν η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Αλέξανδρος Λυκούδης.
Η γνωστή influencer έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του γιου του διακεκριμένου δικηγόρου, Χαράλαμπου Λυκούδη, ο οποίος ακολουθεί τα επαγγελματικά βήματα του πατέρα του στη Νομική.
Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μοιράστηκε καλοκαιρινές στιγμές από τις βουτιές της στην Κεφαλονιά αλλά και τις βραδινές της εξόδους.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η influencer ποζάρει στην αγκαλιά του αγαπημένου της, Αλέξανδρου Λυκούδη, δείχνοντας πόσο ευτυχισμένη είναι στο πλευρό του.
