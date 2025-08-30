Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ερωτευμένη και λαμπερή στην Κεφαλονιά - Οι σκιές που την «πρόδωσαν»

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πιο ευτυχισμένη από ποτέ και αυτό, όπως φαίνεται, έχει όνομα και επώνυμο και είναι Αλέξανδρος Λυκούδης.

Η εντυπωσιακή influencer και επιχειρηματίας περνά ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στον νέο της σύντροφο, με τον οποίο τους τελευταίους μήνες μοιράζεται μια όμορφη και διακριτική σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το βράδυ της Παρασκευής (29/08), η Αλεξάνδρα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, με φόντο τα καταγάλανα νερά της Κεφαλονιάς. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα και μία ιδιαίτερη εικόνα, όπου το ζευγάρι ποζάρει πλάι πλάι… μόνο που επέλεξε να δείξει μονάχα τις σκιές τους, κρατώντας έτσι τον ρομαντισμό, αλλά και την ιδιωτικότητά τους σε ισορροπία.

https://www.instagram.com/p/DN86dYpDiRt/

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φαίνεται πως αποφεύγει τις δημόσιες δηλώσεις για τη νέα της σχέση, επιλέγοντας να την προστατεύσει όσο μπορεί ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του δεσμού της με τον γνωστό δικηγόρο.